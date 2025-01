Inter e Milan si costituiranno parte civile: la decisione contro i capi ultras

Arrivano novità importanti sull'indagine che vede coinvolte Inter e Milan per i rapporti con il tifo organizzato, portata avanti dalla Procura di Milano . Le due società hanno infatti deciso di costuirsi come parte civile nei processi. Una scelta che arriva a pochi giorni dalle prime istanze davanti al gup in programma il 20 febbraio ed il 4 marzo .

Caso ultras, Inter e Milan come parte civile

Inter e Milan si costituiranno parte civile nei processi, uno in immediato e l'altro in abbreviato, in cui sono imputati, tra gli altri, i vertici delle curve di San Siro, ossia Marco Ferdico e Andrea Beretta per la Nord e Luca Lucci per la Sud, e i loro sodali, tutti arrestati il 30 settembre scorso nella maxi indagine di Polizia e Gdf, coordinata dai pm Paolo Storari e Sara Ombra. Come si è appreso in ambienti giudiziari, le due società hanno intenzione di presentare la richiesta di costituzione per chiedere i danni il prossimo 20 febbraio, al dibattimento per tre, e il 4 marzo davanti al gup a cui tocca giudicare 16 persone.

I pm: "A San Siro attività fuori da ogni controllo di legalità"

La scelta dei due club, ritenuti dagli inquirenti parte lesa, rientra in un percorso da loro intrapreso dopo l'attivazione da parte della procura di un 'procedimento di prevenzione' dovuto all'inchiesta sulle infiltrazioni criminali nelle due curve milanesi e rappresenta inoltre un segnale di presa di distanza da un certo tipo di tifoseria organizzata e di 'bonifica'. Per i pm, al momento degli arresti, a San Siro la situazione e le "attività economiche connesse" sarebbero state "fuori da ogni controllo di legalità".

