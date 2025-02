Sucic all’Inter: c’è il premio Scudetto! 

Un affare concluso in tutte le sue sfaccettature. Per la soddisfazione del calciatore, al settimo cielo per il futuro trasferimento a Milano, ma anche di quella dei vertici del club, con Piero Ausilio che ha già dato telefonicamente il benvenuto al centrocampista dell’Inter che sarà («Complimenti Petar, sei un nuovo calciatore dell’Inter»). Ieri i dirigenti della Dinamo Zagabria e quelli nerazzurri hanno espletato in via telematica le pratiche formali e burocratiche propedeutiche al passaggio di Petar Sucic al club di Viale della Liberazione. L’Inter pagherà il cartellino dell’atleta 14 milioni di euro , più possibili 2.5 di bonus - nello specifico 500 mila euro ogni 10 presenze sul verde da almeno 45 minuti di Sucic con l’Inter, oltre a mezzo milione di euro qualora i nerazzurri vincessero lo scudetto - e ai quali dovrà eventualmente essere aggiunto il 10% della futura rivendita. A stretto giro Sucic - capace di segnare due gol in questa edizione di Champions, ma ora out per infortunio vista l’operazione dopo la frattura del metatarso a cui si è sottoposto a novembre - si recherà a Milano per svolgere le visite mediche.

La scheda

Il ragazzo, che era sul taccuino del Como e piaceva alla Juve, firmerà un quinquennale - da poco più di un milione - e sarà a disposizione di Inzaghi da giugno, per affrontare con gli attuali campioni d’Italia il Mondiale per club negli Usa. Classe 2003, centrocampista dai pieni buoni e dai polmoni d’acciaio, il bosniaco naturalizzato croato, dopo essersi fatto le ossa allo Zrinjski Mostar e successivamente proprio nella seconda squadra della Dinamo, è diventato un elemento fondamentale dell’undici dei “Modri“(I blu, ndr), tanto da guadagnarsi anche la chiamata della nazionale a scacchi. Lo scorso ottobre, in un pirotecnico confronto di Nations League con la Polonia, terminato 3-3, non solo Petar ha segnato la prima rete con la Croazia, ma ha anche risposto colpo su colpo ad uno splendido duello là in mezzo al campo col futuro compagno di squadra Zielinski (tra l’altro anche lui in gol, come Zalewski).

Giovane, in rampa di lancio e dallo stipendio poco elevato, Sucic rappresenta al meglio il profilo indicato da Oaktree ai dirigenti dell’Inter. Per le sue caratteristiche Sucic, che vede in Brozovic un possibile punto di riferimento per giocate e qualità, può ricoprire ogni ruolo del centrocampo. Dal play, alla mezzala. Di fatto così i nerazzurri hanno già portato a casa il sostituto di Frattesi. Qualora la Roma – o chi per essa – avesse questa estate a disposizione i 40-45 milioni per acquisire l’ex Sassuolo, la cessione del titolare della nazionale italiana andrebbe dunque in porto.