Inter, per Acerbi il ritorno in campo è più vicino. Beukema è l’erede per il futuro

MILANO - Straordinari per De Vrij . Seconda panchina per Acerbi dopo aver recuperato dall’infortunio. Un futuro che porta a Sam Beukema . A Firenze Inzaghi punterà ancora dal 1’ sul difensore olandese, tra l’altro in gol nell’ultimo derby contro il Milan. E come contro i rossoneri, ma con qualche allenamento in più nelle gambe, Acerbi sarà a disposizione del suo allenatore, con la possibilità di rendersi utile alla causa a partita in corso. Una situazione, quella attuale, che si protrarrà sino al termine della stagione, con i vertici di Viale della Liberazione che ovviamente pensano già a come rinforzare il reparto arretrato della squadra che sarà. E tra i profili seguiti da Ausilio e Baccin spicca proprio quello del centrale del Bologna , sul taccuino dei nerazzurri da diverso tempo. Il classe ’98 è una certezza della squadra rossoblù, dove oltre alla leadership in campo ha mostrato doti fisiche e tecniche di tutto rilievo. Un costo del cartellino non impossibile, sui 25-30 milioni, la volontà, esplicitata in passato dallo stesso calciatore di cimentarsi presto in un top team di livello mondiale e la necessità di rinforzare e rinnovare la difesa dell’Inter, rendono l’idea Beukema una pista da monitorare con attenzione.

Anzi, al momento sembra essere proprio lui in pole per diventare l’erede di Acerbi (il che consequenzialmente significherebbe rinnovo per De Vrij) come centrale del trittico difensivo dei campioni d’Italia in carica per la prossima annata. In attesa però dei futuri movimenti di mercato, il presente si chiama Fiorentina. Inzaghi – teoricamente – dovrebbe avere a disposizione tutta la rosa, ad eccezione di Correa, che però dovrebbe tornare tra i convocati per la sfida casalinga con la Viola del prossimo lunedì o al massimo per il successivo match contro la Juventus, oltre al lungodegente Di Gennaro e al nuovo acquisto Zalewski, che non facendo parte della rosa interista lo scorso primo dicembre, non potrà scendere in campo. Regolarmente sul verde invece Dumfries, che sconterà la squalifica per somma di ammonizione al prossimo turno di A. Zielinski, che ieri si era allenato a parte causa influenza, dovrebbe infine regolarmente far parte della spedizione toscana, col gruppo nerazzurro in partenza questo pomeriggio in treno per Firenze. Capitolo formazione: il tecnico piacentino punterà sugli stessi uomini del derby, ad eccezione di Bisseck che dovrebbe prendere il posto dal 1’ di Pavard.