Marotta: "Inter in corsa per il Triplete, e il prossimo anno seconda squadra"

Sulle strategie per il prossimo mercato estivo: "Sicuramente non si potrà parlare di rivoluzione. Siamo orgogliosi del lavoro fatto da tutti, da Ausilio a Baccin e Zanetti . Negli anni abbiamo messo tasselli importanti. La prima cosa è stata creare uno zoccolo duro di italiani e ci siamo riusciti, poi andare alla ricerca di quei professionisti magari esperti che hanno potuto dare un apporto di qualità e di esperienza. Siamo proiettati al futuro, Ausilio e i suoi stanno monitorando le situazioni. A dispetto delle critiche subite, che dobbiamo accettare, mantenere la quasi totalità dell'organico a inizio stagione è sintomo di un lavoro fatto bene. Specie se mantenere l'organico vuol dire mantenere una squadra che ha vinto. Il modello di riferimento sarà leggermente modificato, in quanto la filosofia della società è di tornare a fare investimenti su profili giovani che garantiscano asset patrimoniali e che possano dare un apporto di qualità a questa squadra di valori importanti. Ormai ho imparato a valutare che tutte le società italiane, nessuna esclusa, non possono non ricorrere al player trading, e cioè sfruttare le plusvalenze per raggiungere quel concetto di sostenibilità economica. Non siamo qui a dire che dobbiamo vendere, ma alcune operazioni in uscita possono essere fatte nella logica di dare la giusta importanza alla rosa futura. Mi pare che l'età media si sia abbassata e dobbiamo adeguarci. Questo non vuol dire che i nostri senatori verranno esclusi, anzi sono giocatori importanti che hanno dimostrato di poter recitare un ruolo di primo piano, e quindi di conseguenza valuteremo tutte le posizioni. Gli obiettivi resteranno sempre gli stessi: l'Inter è una società che ha nel Dna la parola vincere. Parteciperemo sempre con l'obiettivo di andare molto in alto, giovani o non giovani. Nello sport bisogna essere ambiziosi, ma senza essere arroganti. Ci terrei a chiarire che io non ho parlato di cambiamento radicale. Cambia un po' l'approccio al calciomercato, oggettivamente negli ultimi anni abbiamo fatto pochi investimenti e siamo ricorsi spesso a calciatori svincolati. Vogliamo tornare a fare più investimenti, ma non vuol dire cambiare 12 giocatori. Qualche operazione stiamo già cercando di portarla avanti ora. Lo facciamo grazie al fatto che la nostra proprietà ci ha dato questa disponibilità. Non immaginatevi centinaia di investimenti, la rosa che abbiamo a disposizione può benissimo competere anche l'anno prossimo. Confermare i giocatori che abbiamo è già un obiettivo".

Marotta: "La seconda squadra è pronta, giocheremo a Monza"

Marotta ha anche dato un importante annuncio sulla squadra nerazzurra: "Posso dirlo ufficialmente, per la prima volta, che stiamo allestendo il modello dell'Under 23, a cui daremo successivamente un nome preciso. Presenteremo la domanda in Federazione e credo non ci saranno problemi. Pertanto credo dal 25/26 avremo la seconda squadra. In linea di massima giocheremo a Monza, la stiamo allestendo insieme ad Ausilio, Baccin, Zanetti e io: stiamo valutando tutto, siamo alle ipotesi e non posso dire altro al momento". Poi sul possibile rinnovo di Simone Inzaghi: "Se ne abbiamo parlato? Non ancora, il rapporto con lui è molto buono e siamo veramente un corpo unico con la direzione tecnica. Quando le cose vanno bene non c'è motivo di porsi delle domande o di analizzare in modo critico ciò che sta capitando. Devo dire che secondo me il ciclo Inzaghi non è per nulla terminato e saremmo orgogliosi di poter proseguire con lui anche in futuro". Infine sulle questione stadio: "La conoscete benissimo, lo stadio rappresenta il focus principale su cui sono poste le attenzione da parte della proprietà. Senza stadio all’altezza dei parametri europei fai fatica a competere con gli altri club, in termini economici il gap è notevolissimo in termini di ricavi, accoglienza e ospitalità. A breve ci sarà fatta una proposta per andare a fare un’offerta relativa all’acquisizione dell’area attuale di San Siro e zona adiacente, non aggiungo altro per riservatezza. È uno degli obiettivi principali della nostra proprietà".