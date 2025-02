Bestemmia Lautaro, indagine Figc: rischio squalifica ma contro il Napoli in campo

Novità importante in casa Inter sul caso Lautaro Martinez scoppiato nelle ultime settimane. L'attaccante argentino era infatti finito al centro delle polemiche dopo la presunta bestemmia davanti alle telecamere subito dopo il triplice fischio della sfida persa per 1-0 contro la Juventus . Un gesto che non era stato menzionato dal Giudice Sportivo , con il classe 1997 che ha potuto giocare e segnare nella sfida al Genoa. Una situazione che, secondo quanto riportato da Il Messaggero, potrebbe però presto cambiare.

Bestemmia Lautaro, la Figc apre un'indagine

Secondo quanto raccolto da Il Messaggero, l'indagine per la presunta bestemmia di Lautaro Martinez sarebbe ancora in corso. Il Giudice Sportivo non si era infatti potuto pronunciare per l'assenza di prove audio, ma la Procura della Figc starebbe continuando a lavorare sul caso. Al momento il pm Chinè ha ricevuto solo le immagini, ma è in attesa di avere a disposizione anche l'audio per capire se il capitano dell'Inter abbia detto "Zio" o "Dio".

Squalifica Lautaro, la verità per il Napoli

Il pm Giuseppe Chinè, per poter procedere con il deferimento e la possibile squalifica di Lautaro Martinez, ha bisogno della certezza oltre ogni ragionole dubbio della presunta bestemmia dell'argentino. La buona notizia per l'Inter, che continua a sostenere l'innocenza del proprio capitano, è comunque relativa alla sfida scudetto in programma sabato contro il Napoli. Un giudizio definitivo arriverà infatti solo dopo quella partita.