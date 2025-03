Inter, si ferma anche Zielinski: Inzaghi in emergenza per scudetto e Champions

Nonostante la vittoria in rimonta per 3-2 arrivata contro il Monza, non ci sono state notizie positive per Simone Inzaghi dal punto di vista degli infortuni. L'allenatore nerazzurro, nel corso del secondo tempo della sfida ai brianzoli, ha perso infatti anche Piotr Zielinski per un problema muscolare. Un infortunio che va ad aggiungersi alla già lunga lista dell'Inter in vista di partite fondamentali come quelle in programma contro Feyenoord ed Atalanta.