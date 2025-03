Zanetti e Bellocco, altro che non rapporto: spunta il video che imbarazza

Ieri sera ha fatto rumore lo scoop di Massimo Giletti che durante la trasmissione “Lo stato delle cose”. Si tratta di un video-selfie di Javier Zanetti con una dedica alla mamma di Antonio Bellocco . Niente che abbia una qualche rilevanza penale per il vicepresidente dell’ Inter , ma dice Giletti nella trasmissione:«una prova che c’era un certo tipo di rapporto c’era». Il messaggio che Zanetti ha registrato per Bellocco dice: «Ciao Aurora volevo salutarti e mandarti un forte abbraccio. Un bacione enorme ti aspettiamo a Milano è sempre Forza Inter». Il messaggio era inviato alla madre di Antonio Bellocco, Aurora Spano e Giletti ha chiosato: «Beh, difficile che possa venire a Milano perché si trova al 41bis, se fosse stato fatto per la fi glia di Antonio più facile che possa raggiungere Milano. In ogni caso questo messaggio racconta che il rapporto con Antonio Bellocco c’era».

La deposizione di Zanetti

Il materiale è stato preso da Instagram di Antonio Bellocco durante le indagini sul suo omicidio e ieri sera trasmesso in esclusiva nella trasmissione di Giletti. Zanetti, nella sua deposizione agli inquirenti, aveva parlato di Bellocco, dicendo di non avere un rapporto con lui e ha riferito di averlo «incontrato una sola volta». L’ex difensore nerazzurro aveva raccontato che era «venuto con qualche ragazzo della curva» a uno dei suoi ristoranti. «Erano più o meno le tre del pomeriggio, quando la gente era andata via (...) e Bellocco era fuori dal ristorante, aspettava in macchina. Beretta (l’ultrà interista che ha assassinato Bellocco, ndr) mi dice: ti vogliamo presentare una persona», aggiungendo «che era appena uscito dal carcere. Mi trovavo in una situazione scomoda, però acconsento, sapendo che lo avrei soltanto salutato e poi sarei andato via». Poi lo ha rivisto quando Pongo gli fece una videochiamata per salutarlo.