Inter, maglia speciale dedicata a Valentino Rossi: sarà indossata col Cagliari

Omaggio al 46: ecco quando verrà indossata

La maglia speciale rappresenta un vero e proprio oggetto da collezione, pensato per i fan di Valentino e per i sostenitori della Beneamata. Un pezzo iconico che unisce la tradizione gloriosa dell’Inter con l’energia inconfondibile del mondo delle corse. La jersey verrà indossata in campo dai giocatori nerazzurri in occasione del match contro il Cagliari, in programma per il 12 aprile 2025.