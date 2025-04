La maglia è splendida e, per ciò stesso, unica, come unico è Valentino Rossi, trovando nell'Inter il mittente di una collaborazione perfettamente riuscita. I campioni d'Italia la indossano in occasione della partita con il Cagliari. Se lo scopo era "unire il mondo del calcio e delle due ruote, in onore del 46° anno di Valentino e della sua grande passione interista",