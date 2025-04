Inter, senti Matthaus: “Passa il Bayern, sono più forti. Pronostico? Vincerà..."

MILANO - L'Inter di Simone Inzaghi è chiamata mercoledì a difendere a San Siro il 2-1 dell'andata contro il Bayern Monaco per sognare la semifinale di Champions League. I bavaresi arriveranno all'appuntamento con diverse defezioni ma secondo il grande doppio ex Lothar Matthaus possono piazzare il colpo. Così al portale Abendzeitung l'ex pallone d'oro 1990 sul match: "Credo fermamente che il Bayern passerà il turno. San Siro ha un’energia speciale, ma per il Bayern giocare contro il tifo avversario è sempre stata una motivazione in più. Hanno dimostrato la settimana scorsa a Monaco di essere la squadra migliore. I loro limiti, come contro il Dortmund, sono stati nella poca concretezza sotto porta. Se riescono a sfruttare le occasioni, il Bayern può ribaltare lo svantaggio di un gol in qualsiasi momento - aggiunge - All’andata è mancato davvero poco. Harry Kane ha colpito il palo; le cose non gli stanno andando bene, ma non parlerei di crisi. Kane sa dove si trova la porta, e tornerà a segnare. Speriamo lo faccia già mercoledì, per il Bayern. Il mio pronostico? Vittoria per 3-1 dopo i tempi supplementari" Harry Kane ha colpito il palo; le cose non gli stanno andando bene, ma non parlerei di crisi. Kane sa dove si trova la porta, e tornerà a segnare. Speriamo lo faccia già mercoledì, per il Bayern. Il mio pronostico? Vittoria per 3-1 dopo i tempi supplementari".