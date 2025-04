Inzaghi dopo Inter-Roma

"Cosa sta mancando? È il calcio. In questa settimana veniamo da tre sconfitte che fanno male. La squadra ci ha provato e ha messo il cuore e penso che la gente l’abbia visto. Per noi era importantissima questa partita e l’abbraccio della gente ci ha fatto piacere. I miei giocatori danno sempre l’anima e avranno sempre la mia riconoscenza" - ha detto Inzaghi. Poi ha proseguito: "Calendario, assenze, rimesse laterali, rigori, in questo momento non serve parlare di questo. Dobbiamo parlare di noi, recuperare energie perché tra due giorni saremo in volo per Barcellona. Non serviva la partita di ieri per capire che squadra sono, andremo lì con molto rispetto". Sul brutto primo tempo:"Dovevamo essere migliori come squadra, abbiamo fatto troppe pressioni individuali e la Roma ci ha creato problemi. In questo momento prendiamo gol anche da rimpallo, ma loro hanno fatto una grande partita. Avremmo meritato qualcosa in più, ma questo è il calcio. Ci è mancata lucidità e dobbiamo ritrovarla. Dobbiamo reagire a questa settimana. Dobbiamo analizzare la partita e ricaricare energie fisiche e mentali. Poi parlare di altro sarebbe troppo facile per me che sono allenatore. Come sta Pavard? Distorsione alla caviglia sinistra, vedremo nei prossimi giorni, ora era sul lettino, anche questa non ci voleva. Per noi è importante, il suo cambio ci ha penalizzati".