Inter, c’è il Psg: processi rinviati

MILANO - Il tempo dei bilanci e dei processi non è questo. Arriverà, perché uno scudetto scivolato via per un punto, con 13 conquistati in meno rispetto alla scorsa stagione, 12 persi da situazione di vantaggio, subendo 35 gol contro i 22 del 2023-’24, avendo la rosa oggettivamente migliore del campionato, andrà analizzato, sviscerato, pesato (c'è chi ha fatto peggio in Italia, ovviamente, però...). Andranno valutate le responsabilità