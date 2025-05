Inzaghi, proposta shock per l’addio all’Inter. Blitz della moglie a Riad

Marotta sul futuro di Inzaghi all'Inter

Giuseppe Marotta venerdì, prima della gara vinta a Como, ha ostentato grande fiducia sul fatto che si possa arrivare a un accordo per proseguire il rapporto: "Il contratto non è in scadenza (Inzaghi è legato al club nerazzurro fino al giugno 2026, ndr), ma quello che conta è l’aspetto sostanziale - ha sottolineato il presidente -. Con lui abbiamo creato un rapporto di simbiosi, è un grande professionista e l’artefice massimo di questi trionfi. Non credo ci siano problemi, ma ci fermeremo a parlarne a bocce ferme. Non avremo alcun problema a continuare con lui e a proporgli un rinnovo di contratto, prima del Mondiale per Club". Quasi superfluo sottolineare che vincere o meno la Champions rappresenterebbe per Inzaghi uno spartiacque fondamentale. Nel caso in cui l’Inter battesse il Psg, il potere contrattuale dell’allenatore sarebbe enorme, sia a livello personale (difficile pensare che possa accettare il “solito” rinnovo annuale per non partire in scadenza di contratto), sia a livello di prospettive per mantenere competitiva la rosa: va bene ringiovanire l’età media, ma appare evidente che Inzaghi chiederebbe anche rinforzi pari al nuovo status del club. In caso di ko con il Psg lo scenario sarebbe inevitabilmente più fluido perché Inzaghi si presenterebbe al vertice decisivo dopo una stagione (la prima da quando allena l’Inter) senza aver vinto nemmeno una coppetta.