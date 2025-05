Mourinho cattivello ma onesto sull'Inter e il Triplete: cosa ha rivelato

In occasione della finale di Conference League tra Betis Siviglia e Chelsea, in programma questa sera, José Mourinho ha parlato ai microfoni di Sky Sports. L'allenatore del Fenerbahce sarà infatti presente a Breslava per assistere alla sfida della sua ex squadra. Un'occasione che ha permesso al portoghese di proiettarsi anche verso PSG-Inter, facendo un'incredibile rivelazione sulla stagione dei nerazzurri.