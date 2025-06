Inzaghi, l’Inter trema! L’addio e il mercato folle dell’Al Hilal: Osimhen, Theo Hernandez ed Ederson

Simone all’Al Hilal?

Gli arabi friggono. E non certo perché oggi le temperature massime a Riad supereranno i 40 gradi. Le fughe in avanti delle ultime settimane da parte dei media locali si sono rivelate tali perché - come invece più volte sottolineato alle nostre latitudini - la firma di Simone Inzaghi sul contratto con l’Al-Hilal non c’è ancora. La decisione sarà presa dall’allenatore soltanto dopo l’incontro con Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin fissato per oggi in sede all’Inter e, in tal senso, resta in piedi pure l’idea che Inzaghi possa anche prendersi un anno sabbatico, come fatto da Massimiliano Allegri, per staccare la spina dopo il quadriennio nel frullatore nerazzurro. L’Arabia un po’ lo sarebbe anche perché a quelle latitudini non si respirano certamente le tensioni del nostro calcio. In più Inzaghi verrebbe ricoperto d’oro, considerato che l’offerta consegnatagli direttamente da Fahad bin Nafel, presidente del club saudita, è di quelle da far tremare i polsi, ovvero un biennale con opzione per il terzo anno a 25 milioni a stagione, una pioggia di soldi che andrebbe anche allo staff di Inzaghi, a cui Simone è legatissimo (un fattore che potrebbe essere determinante nelle sue scelte).