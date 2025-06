Gaia Lucariello, la moglie di Simone Inzaghi, svela il retroscena sull'addio all'Inter: "La verità è che..."

Le parole di Gaia Lucariello

E ancora: "Questo addio pesa come un macigno. Porterò questi anni nel cuore, per sempre. Anche nostro figlio ha indossato per quattro anni la maglia dell’Inter, e questo ha reso il legame con questi colori ancora più profondo. Non è facile, per nessuno di noi. Nemmeno per il nostro piccolo, che lascia ciò che per lui è casa". Concludendo: "La vita però va distinta dal lavoro, e oggi la strada ci porta altrove. Ma un pezzo di cuore resterà qui. Sempre. Forza Inter. Sempre".