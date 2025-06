Funerali Pellegrini, Milano si ferma per l'ultimo saluto all'ex presidente Inter: chi c'era

Il ricordo del presidente Marotta

"Siamo l'Inter, un'Inter forte. Sapremo superare anche questo momento imprevisto e di difficoltà ma che non ci spaventa. Lavoriamo per il bene dell'Inter e lo faremo con la passione, la determinazione e il senso di appartenenza che abbiamo sempre dimostrato in questi anni". È il messaggio rivolto ai tifosi dal presidente nerazzurro Beppe Marotta, oggi ai funerali di Ernesto Pellegrini, dopo l'addio di Simone Inzaghi che ha costretto il club a mettersi alla ricerca di un nuovo allenatore. A proposito di Pellegrini, invece, Marotta sottolinea: "Abbiamo perso un presidente, un imprenditore, un grande uomo che ha gestito l'Inter come una famiglia in un calcio romantico con grande passione e determinazione. Va ricordato l'uomo che si è sempre rivolto verso i più deboli con aiuti materiali e morali. La sua umiltà, generosità, capacità di ascoltare sono qualità di un leader, valori che dobbiamo portarci sempre dentro. Era un membro autorevole della Milano civile".