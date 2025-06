Inter, Report durissimo sui conti: "734 milioni di debiti, il progetto stadio non sta in piedi"

Bellavia sui debiti di Inter e Milan

Bellavia ha iniziato il suo intervento facendo il punto sui debiti delle due squadre: "I bilanci dell'Inter sono leggermente migliorati da quando sono entrati i fondi delle Cayman, hanno debiti per soli 734 milioni di euro (ride, ndr). Una squadra come questa per fare un investimento di questa portata prima paga i debiti e poi si compra qualcosa no? (Facendo riferimento al possibile acquisto dello stadio San Siro in sinergia con il Milan, ndr). Lo stesso vale per il Milan, anche se sta meglio. Il Milan ha debiti per 324 milioni di euro". Numeri importanti, che rendono quindi difficile pennsare ad un investimento come quello in programma per il nuovo stadio.