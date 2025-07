"Inter su Palhinha": chi è il 30enne fuori dal progetto Bayern

Le cifre

João Maria Lobo Alves Palhinha Gonçalves, 30 anni compiuti lo scorso 9 luglio, è stato acquistato soltanto un anno fa dal Bayern Monaco che, per strapparlo al Fulham, ha versato nelle casse del club inglese un assegno da ben 51 milioni di euro. Dopo una stagione in chiaroscuro - appena 25 le presenze in stagione tra Bundesliga, Coppa di Germania, Champions League e Mondiale per club, senza né gol né assist - il calciatore potrebbe partire ora per una cifra compresa tra i 25 e i 30: sulla carta, assolutamente alla portata dei vice-Campioni d'Europa.