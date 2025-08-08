Tuttosport.com

Calhanoglu espulso così, furia contro l'arbitro: cosa è successo in Monaco-Inter

Il centrocampista turco ha rimediato il cartellino rosso nel primo tempo dell'amichevole contro i francesi
1 min
Inter

Inter

Amichevole molto tesa tra Inter e Monaco. I nerazzurri hanno chiuso il primo tempo sotto di un gol, a causa della rete realizzata di Akliouche al 2′ minuto di gioco, e anche con un giocatore in meno, Infatti, al 35', Hakan Calhanoglu ha rimediato il cartellino rosso per doppia ammonizione e ha lasciato i suoi in inferiorità numerica. Il centrocampista turco aveva rimediato il primo giallo dopo soli 18 minuti per un fallo tattico e poi è stato ammonito per la seconda volta per un intervento (dubbio) su Vanderson

Calhanoglu espulso in Inter-Monaco

L'espulsione di Calhanoglu ha scatenato le proteste delle due panchine e soprattutto la furia del turco contro il direttore di gara. Alzando la tensione in una gara amichevole tutt’altro che tranquilla.

 

 

 

