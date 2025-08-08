L'Inter ribalta il Monaco in dieci: Lautaro e Bonny firmano la rimonta

Buona anche la seconda per l'Inter, e questa volta i segnali positivi arrivano da una sfida contro una rivale decisamente più quotata dell'Under 23 nerazzurra. La squadra di Cristian Chivu infatti rimonta e batte il Monaco per 2-1 grazie alle reti di Lautaro Martinez e Bonny nella ripresa, dopo l'iniziale vantaggio dei monegaschi con Akliouche dopo nemmeno due minuti. Un successo che vale di più considerando che l'Inter è rimasta in 10 dopo soli 35' a causa di un doppio giallo molto fiscale comminato a Calhanoglu. Una espulsione che ha scatenato le proteste non solo della panchina interista ma anche di quella della squadra del Principato, considerando che per il Monaco si trattava dell'ultimo test prima dell'esordio in Ligue 1 della prossima settimana: motivo per cui l'allenatore Hutter ha anche provato a convincere l'arbitro a giocare comunque in 11 contro 11, per fare in modo che la sfida avesse senso, senza però ottenere risposta positiva. Una espulsione che non ha condizionato troppo l'Inter, che anzi forse ha fatto addirittura meglio in inferiorità numerica.