L'Inter ribalta il Monaco in dieci: Lautaro e Bonny firmano la rimonta

Buona anche la seconda per l'Inter, e questa volta i segnali positivi arrivano da una sfida contro una rivale decisamente più quotata dell'Under 23 nerazzurra. La squadra di Cristian Chivu infatti rimonta e batte il Monaco per 2-1 grazie alle reti di Lautaro Martinez e Bonny nella ripresa, dopo l'iniziale vantaggio dei monegaschi con Akliouche dopo nemmeno due minuti. Un successo che vale di più considerando che l'Inter è rimasta in 10 dopo soli 35' a causa di un doppio giallo molto fiscale comminato a Calhanoglu. Una espulsione che ha scatenato le proteste non solo della panchina interista ma anche di quella della squadra del Principato, considerando che per il Monaco si trattava dell'ultimo test prima dell'esordio in Ligue 1 della prossima settimana: motivo per cui l'allenatore Hutter ha anche provato a convincere l'arbitro a giocare comunque in 11 contro 11, per fare in modo che la sfida avesse senso, senza però ottenere risposta positiva. Una espulsione che non ha condizionato troppo l'Inter, che anzi forse ha fatto addirittura meglio in inferiorità numerica.
La rimonta dell'Inter
Colpita a freddo da una gran botta di Akliouche, i nerazzurri hanno reagito creando diverse occasioni con Barella e Thuram ma soffrendo molto sui rapidi contropiedi dei monegaschi, con una fase difensiva ancora da rivedere per Chivu. Il rosso a Calhanoglu ha anestetizzato la partita nel finale di primo tempo, mentre dagli spogliatoi l'Inter è uscita meglio, anche per il cambio di modulo passando dal classico 3-5-2 al 4-3-2 per coprirsi meglio. Il pareggio arriva per merito di una fiammata di Lautaro, che in ripartenza salta Kehrer e col destro batte Hradesky anche grazie ad una deviazione. A 25' dalla fine, i due allenatori svuotano le panchine e Chivu pesca soprattutto Bonny. L'ex Parma si trasforma nell'uomo decisivo, rubando palla e poi saltando ancora Kehrer, prima di trovare la rete superando Hradesky col destro. L'Inter tornerà in campo in amichevole contro il Monza allo U-Power Stadium il 12 agosto, chiudendo la preparazione contro i greci dell'Olympiacos il 16 agosto allo stadio San Nicola di Bari, prima dell'esordio in Serie A lunedì 25 agosto a San Siro contro il Torino.