Monza-Inter: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'amicheveole in tempo reale  

MONZA - Terzo test di questa pre-season per l’Inter di Chivu. I nerazzurri, dopo aver battuto 7-2 l’Under 23 e 2-1 il Monaco, sfideranno questa sera il Monza all’U-Power Stadium. L’amichevole arriva solo quattro giorni più tardi rispetto a quella del Principato per volere proprio del tecnico che vuole testare la risposta dei suoi alle sollecitazioni di più impegni ravvicinati.

Probabile in ogni caso che venga dato spazio dal 1’ad alcuni calciatori che hanno giocato meno nel Principato. E che si veda anche a inizio partita, o comunque a gara in corso, l'evoluzione del 3-5-2 trasformato in 3-4-2-1. Bisseck e Zielinski potrebbero anche restare ad Appiano per continuare a lavorare sulla condizione (out Frattesi). Il Monza, che ieri ha ufficializzato gli arrivi di Delli Carri, Azzi e Ravanelli, inaugurerà la maglia di questa stagione, rossa, col nuovo sponsor Ford. Per i padroni di casa questo sarà l'ultimo test prima della partita di Coppa Italia di domenica 17 agosto contro il Frosinone e l'esordio nel campionato di Serie B contro il Mantova. I nerazzurri proseguiranno la loro preseason con il match in programma allo stadio San Nicola di Bari contro l'Olympiacos di sabato 16 agosto prima della prima giornata di Serie A contro il Torino a San Siro di lunedì 25 agosto.