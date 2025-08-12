Tuttosport.com

Monza-Inter: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'amicheveole in tempo reale  

Nerazzurri di nuovo in campo per il terzo test pre-stagionale, il penultimo prima di tuffarsi nella stagione
3 min
InterMonza
Monza-Inter: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'amicheveole in tempo reale  © © TVRG Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

MONZA - Terzo test di questa pre-season per l’Inter di Chivu. I nerazzurri, dopo aver battuto 7-2 l’Under 23 e 2-1 il Monaco, sfideranno questa sera il Monza all’U-Power Stadium. L’amichevole arriva solo quattro giorni più tardi rispetto a quella del Principato per volere proprio del tecnico che vuole testare la risposta dei suoi alle sollecitazioni di più impegni ravvicinati.
Probabile in ogni caso che venga dato spazio dal 1’ad alcuni calciatori che hanno giocato meno nel Principato. E che si veda anche a inizio partita, o comunque a gara in corso, l'evoluzione del 3-5-2 trasformato in 3-4-2-1. Bisseck e Zielinski potrebbero anche restare ad Appiano per continuare a lavorare sulla condizione (out Frattesi). Il Monza, che ieri ha ufficializzato gli arrivi di Delli Carri, Azzi e Ravanelli, inaugurerà la maglia di questa stagione, rossa, col nuovo sponsor Ford. Per i padroni di casa questo sarà l'ultimo test prima della partita di Coppa Italia di domenica 17 agosto contro il Frosinone e l'esordio nel campionato di Serie B contro il Mantova. I nerazzurri proseguiranno la loro preseason con il match in programma allo stadio San Nicola di Bari contro l'Olympiacos di sabato 16 agosto prima della prima giornata di Serie A contro il Torino a San Siro di lunedì 25 agosto. 

Segui la diretta di Monza-Inter su Tuttosport.com

Dove vedere Monza-Inter streaming e diretta tv

Monza-Inter è in programma questa sera alle ore 21:00 al allo U-Power Stadium di Monza sarà visibile in diretta in streaming ed in chiaro su SportItalia. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Le probabili formazioni di Monza-Inter

MONZA (3-4-2-1) - Thiam; Izzo, Brorsson, Lucchesi; Ciurria, Pessina, Colombo, Birindelli; Colpani, Caprari; Ganvoula. Allenatore: Bianco. 

INTER (3-4-2-1) - Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Zalewski, Thuram; Lautaro. Allenatore: Chivu 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

