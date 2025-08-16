Inter-Olympiakos: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'amichevole in tempo reale

Quarta amichevole estiva per l’ Inter di Chivu, che dopo il test con il Monza affrontano l'Olympiakos allo stadio San Nicola di Bari nell'ultimo impegno estivo prima dell'inizio del campionato di Serie A . I nerazzurri giocheranno la prima giornata del nuovo campionato contro il Torino a San Siro lunedì 25 agosto. Unici assenti Palacios, affaticato, e Frattesi, che prosegue il suo programma personalizzato di recupero della condizione fisica e potrebbe tornare in gruppo a metà della prossima settimana. Marotta e Ausilio, intanto, lavorano sul mercato, anche se l'affare Lookman resta bloccato.

Dove vedere Inter-Olympiakos: diretta tv e streaming

L'amichevole tra Inter e Olympiakos è in programma alle ore 20.30 e sarà visibile in diretta tv e in chiaro sul canale Nove. Verrà trasmessa anche in streaming su Dazn.

Probabili formazioni Inter-Olympiakos

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

OLYMPIAKOS (4-2-3-1): Tzolakis; Costinha, Retsos, Kalogeropoulos, Onyemaechi; Hezze, Mouzakitis; Martins, Chiquinho, Cabella; El Kaabi. All. Mendilibar.