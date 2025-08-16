Tuttosport.com

Inter-Olympiakos: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'amichevole in tempo reale

I nerazzurri di Chivu sono impegnati nell'ultimo test estivo prima dell'inizio del campionato di Serie A
2 min
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

Quarta amichevole estiva per l’Inter di Chivu, che dopo il test con il Monza affrontano l'Olympiakos allo stadio San Nicola di Bari nell'ultimo impegno estivo prima dell'inizio del campionato di Serie A. I nerazzurri giocheranno la prima giornata del nuovo campionato contro il Torino a San Siro lunedì 25 agosto. Unici assenti Palacios, affaticato, e Frattesi, che prosegue il suo programma personalizzato di recupero della condizione fisica e potrebbe tornare in gruppo a metà della prossima settimana. Marotta e Ausilio, intanto, lavorano sul mercato, anche se l'affare Lookman resta bloccato.

Segui Inter-Olympiakos LIVE sul nostro sito

Dove vedere Inter-Olympiakos: diretta tv e streaming

L'amichevole tra Inter e Olympiakos è in programma alle ore 20.30 e sarà visibile in diretta tv e in chiaro sul canale Nove. Verrà trasmessa anche in streaming su Dazn.

Probabili formazioni Inter-Olympiakos

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

OLYMPIAKOS (4-2-3-1): Tzolakis; Costinha, Retsos, Kalogeropoulos, Onyemaechi; Hezze, Mouzakitis; Martins, Chiquinho, Cabella; El Kaabi. All. Mendilibar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

