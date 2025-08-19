Taremi torna in Italia e l'Inter lo esclude così: in rosa con l'U23

Novità in casa Inter a pochi giorni dalla prima partita ufficiale della stagione, con la sfida contro il Torino in programma a San Siro lunedì 25 agosto alle 20:45. Il club nerazzurro ha infatti ritrovato Mehdi Taremi che si è presentato oggi per la prima volta ad Appiano Gentile . L'attaccante era infatti rimasto bloccato in Iran dopo le tensioni con Israele dello scorso 14 giugno, saltando tutto il Mondiale per Club .

Inter, riecco Taremi: andrà in U23

L'attaccante ex Porto ha svolto alcuni test fisici nel giorno del suo ritorno ad Appiano Gentile. La grande novità è rappresentata però dalla scelta dell'Inter, che da domani lo aggregherà alla squadra Under 23 di Stefano Vecchi per riprendere gli allenamenti. Una decisione che lancia un messaggio forte in chiave mercato, visto che Taremi è ormai ritenuto totalmente fuori dal progetto di Cristian Chivu appena un anno dopo il suo arrivo a parametro zero. Una bocciatura netta per quello che era stato uno dei grandi colpi di Beppe Marotta a parametro zero nella scorsa estate.