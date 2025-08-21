Bastoni vota Napoli per lo Scudetto: "Non c'è Messi, Inter senza fuoriclasse"

Lunedì l'Inter farà il suo debutto in campionato contro il Torino e Alessandro Bastoni, leader della squadra nerazzurra, torna a parlare a distanza di mesi. All'emittente Sky Sport fa un quadro della situazione su chi sarà la favorita per il titolo nazionale, tirando in ballo anche la sua squadra. Il difensore centrale classe 1999 ha posto l'accento anche sullo spirito con cui affrontare il nuovo campionato. Bastoni, nella sua intervista, ha parlato anche della difesa e del sistema difensivo che non dipende solo dal reparto, ma dal sistema di gioco e della partecipazione dell'intera squadra. Intanto il supercomputer di Opta fa la classifica della prossima serie A.