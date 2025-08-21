Bastoni vota Napoli per lo Scudetto: "Non c'è Messi, Inter senza fuoriclasse"

Lunedì l'Inter farà il suo debutto in campionato contro il Torino e Alessandro Bastoni, leader della squadra nerazzurra, torna a parlare a distanza di mesi. All'emittente Sky Sport fa un quadro della situazione su chi sarà la favorita per il titolo nazionale, tirando in ballo anche la sua squadra. Il difensore centrale classe 1999 ha posto l'accento anche sullo spirito con cui affrontare il nuovo campionato. Bastoni, nella sua intervista, ha parlato anche della difesa e del sistema difensivo che non dipende solo dal reparto, ma dal sistema di gioco e della partecipazione dell'intera squadra. Intanto il supercomputer di Opta fa la classifica della prossima serie A.
"Si attacca in 11 e si difende in 11"
Bastoni ha dichiarato: "Si attacca in 11 e si difende in 11. Specialmente da noi dove non c'è il Messi della situazione, il fuoriclasse della situazione. Abbiamo bisogno di tutti in attacco e in difesa. Dobbiamo essere più smaliziati, anche giocando meno bene ma portando a casa il risultato. Favorita? Chi vince lo scudetto è sempre la favorita ma noi ci sentiamo ancora competitivi e faremo di tutto per provare a vincere. L'obiettivo? Scendere in campo per conquistare sempre i tre punti. Per farlo dovremo essere più smaliziati nel modo, giocando anche meno bene, ma portando anche a casa il risultato aggrappandoci al dettaglio". Parole da leader, a buon intenditor...