Marotta: “San Siro? Scenario un po’ imbarazzante. Se non si riuscisse a risolvere…"

MILANO - Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni i Dazn prima del fischio d'inizio del match tra i nerazzurri ed il Sassuolo. Tra i temi toccati del numero uno dell'Inter ovviamente quello sul nuovo stadio di San Siro dove Marotta ha espresso perplessità: "Assisto ad uno scenario un po’ imbarazzante, da uomo di calcio. Il calcio a Milano è messo un po’ da parte, non abbiamo i criteri per organizzare la finale di Champions e non è tra gli stadi indicati per Euro 2032. Questo perché è nato un dibattito dove sono intervenuti anche politici di 30 anni fa, molto conservativi non innovativi, che non capiscono che Milano è una delle città più belle del mondo dal punto di vista socio-economico-culturale. Inter e Milan rappresentano due eccellenze e hanno necessità di avere uno stadio nuovo. Se non si risolvesse la questione, le due società dovrebbero andare altrove. La cosa non farebbe bene a Milano. Può saltare? No, sono ottimista. Apprezzo molto il lavoro di Sala. Speriamo che il buonsenso prevalga".