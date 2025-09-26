"Andatevene a Milanello": Lautaro attaccato, Chivu alta tensione con tifosi Inter

L'Inter prepara la sfida al Cagliari in programma sabato 27 alla Unipol Domus e valida per la quinta giornata di campionato. I nerazzurri si presentano all'appuntamento con un bilancio di 2 sconfitte e 2 vittorie: l'ultima contro il Sassuolo (2-1), che ha fatto seguito all'esordio vincente in Champions League. Tuttavia, durante la sessione di mercoledì, gli animi in casa Inter si sono scaldati, in particolare tra Cristian Chivu e i tifosi accorsi per assistere alla preparazione della prossima trasferta stagionale. Un momento di tensione che ha riguardato anche il capitano Lautaro Martinez, che proprio contro il Cagliari vanta 11 gol all'attivo.
Chivu: "Rispetto o andate a Milanello"
A provocare la reazione del tecnico è stato l'incitamento di un tifoso rivolto all'argentino, giudicato fuori luogo dall'ex Parma. Durante l'allenamento, i giocatori sono stati infatti raggiunti dalle parole di un sostenitore che dopo la rete dell'argentino ha gridato: "Adesso fallo anche domenica!". Parole a cui Chivu ha reagito rivolgendosi direttamente alla tribuna da dove ha urlato il tifoso invitando i presenti a rispettare i giocatori: "Per favore, rispettate questi che lavorano. Non voglio sentire domenica o altre cose! Sennò andate a Milanello...". Alla reazione del tecnico è seguito l'applauso del resto dei tifosi. Il calendario dell'Inter prevede poi la gara interna con lo Slavia Praga del 30 settembre. A seguire, la sfida con la Cremonese prevista per il 4 ottobre a San Siro e la trasferta all'Olimpico contro la Roma di sabato 18.