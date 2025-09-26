"Andatevene a Milanello": Lautaro attaccato, Chivu alta tensione con tifosi Inter

L' Inter prepara la sfida al Cagliari in programma sabato 27 alla Unipol Domus e valida per la quinta giornata di campionato. I nerazzurri si presentano all'appuntamento con un bilancio di 2 sconfitte e 2 vittorie: l'ultima contro il Sassuolo (2-1), che ha fatto seguito all'esordio vincente in Champions League. Tuttavia, durante la sessione di mercoledì, gli animi in casa Inter si sono scaldati, in particolare tra Cristian Chivu e i tifosi accorsi per assistere alla preparazione della prossima trasferta stagionale. Un momento di tensione che ha riguardato anche il capitano Lautaro Martinez , che proprio contro il Cagliari vanta 11 gol all'attivo.

Chivu: "Rispetto o andate a Milanello"

A provocare la reazione del tecnico è stato l'incitamento di un tifoso rivolto all'argentino, giudicato fuori luogo dall'ex Parma. Durante l'allenamento, i giocatori sono stati infatti raggiunti dalle parole di un sostenitore che dopo la rete dell'argentino ha gridato: "Adesso fallo anche domenica!". Parole a cui Chivu ha reagito rivolgendosi direttamente alla tribuna da dove ha urlato il tifoso invitando i presenti a rispettare i giocatori: "Per favore, rispettate questi che lavorano. Non voglio sentire domenica o altre cose! Sennò andate a Milanello...". Alla reazione del tecnico è seguito l'applauso del resto dei tifosi. Il calendario dell'Inter prevede poi la gara interna con lo Slavia Praga del 30 settembre. A seguire, la sfida con la Cremonese prevista per il 4 ottobre a San Siro e la trasferta all'Olimpico contro la Roma di sabato 18.