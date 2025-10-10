Inter ko in Libia per l'amichevole di lusso: l'Atletico Madrid vince ai rigori

L' Inter è stata protagonista di un'amichevole disputata a Bengasi, in Libia, contro l' Atletico Madrid , avversario dei nerazzurri in Champions il prossimo 26 novembre. Chivu ha approfittato dell'occasione per utilizzare i giocatori meno impegnati: la linea a tre davanti a Martinez era formata da Bisseck , Acerbi e Palacios, con Darmian e Luis Henrique esterni, Diouf, Bovo e Mkhitaryan in mezzo e la coppia Bonny-Spinaccè in attacco. La gara è terminata col punteggio di 1-1 con la rete dei nerazzurri firmata da Bisseck: ai calci di rigore però hanno avuto la meglio i Colchoneros di Diego Pablo Simeone .

Inter-Atletico Madrid 1-1, la cronaca

Nel primo tempo (iniziato con 20 minuti di ritardo per questioni logistiche) è stato l'Atletico Madrid a iniziare meglio (gol annullato a Griezmann per fuorigioco, occasioni per Carlos Martin e Almada), con gli spagnoli che hanno trovato la rete del meritato vantaggio al 35' grazie a Carlos Martin, che con un bel sinistro ha sorpreso Martinez sul primo palo. Nel secondo tempo l'Inter ha trovato il pareggio al 59' con Bisseck di testa su calcio d'angolo, ma le occasioni sono state poche e la sfida è terminata ai rigori: dagli undici metri l'Atletico ha avuto la meglio per 4-2 grazie agli errori dal dischetto di Luis Enrique e Acerbi.