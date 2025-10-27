Mkhitaryan infortunato: l'esito degli esami Inter, quanto resterà fuori e quali partite salta

Risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra: è questo l'esito degli accertamenti clinici e strumentali svolti questa mattina presso l'Istituto Humanitas di Rozzano per l'interista Henrikh Mkhitaryan , uscito al minuto 32 del primo tempo del match contro il Napoli sostituito prontamente da Zielinski. Per lui si parla di almeno un mese di stop: l'armeno potrebbe, cosi, saltare ben sette partite tra cui due molto importanti come il derby del 23 novembre contro il Milan e la trasferta in casa dell' Atletico Madrid in Champions League.

Il comunicato dell'Inter

Con un comunicato sul proprio sito online, l'Inter ha fatto sapere le condizioni del centrocampista armeno: "Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata la settimana prossima".