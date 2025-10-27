Tuttosport.com

Mkhitaryan infortunato: l'esito degli esami Inter, quanto resterà fuori e quali partite salta

Il centrocampista armeno è stato sostituito nel primo tempo della gara contro il Napoli: le sue condizioni
Risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra: è questo l'esito degli accertamenti clinici e strumentali svolti questa mattina presso l'Istituto Humanitas di Rozzano per l'interista Henrikh Mkhitaryan, uscito al minuto 32 del primo tempo del match contro il Napoli sostituito prontamente da Zielinski. Per lui si parla di almeno un mese di stop: l'armeno potrebbe, cosi, saltare ben sette partite tra cui due molto importanti come il derby del 23 novembre contro il Milan e la trasferta in casa dell'Atletico Madrid in Champions League.

Il comunicato dell'Inter

Con un comunicato sul proprio sito online, l'Inter ha fatto sapere le condizioni del centrocampista armeno: "Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata la settimana prossima".

