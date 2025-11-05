San Siro venduto a Inter e Milan, è ufficiale! Intanto la Procura indaga, ecco per quale reato

MILANO - Ora è ufficiale: lo stadio di San Siro è ora di proprietà di Inter e Milan . Dopo la delibera di vendita approvata dal Consiglio comunale lo scorso 29 settembre , infatti, stamane è stato firmato il rogito che sancisce il passaggio di proprietà dell'impianto e delle aree limitrofe dal Comune di Milano alle due società per un ammontare complessivo di 197 milioni di euro .

San Siro passa dal Comune a Inter e Milan: il comunicato ufficiale

La notizia è stata ufficializzata attravero questo comunicato: "È stato firmato dal Comune di Milano e dalla società Stadio San Siro S.p.A., nella giornata odierna, l’atto notarile relativo alla compravendita del compendio immobiliare comprensivo dello stadio Giuseppe Meazza, qualificato, nell’ambito del vigente Piano di Governo del Territorio, quale ‘Grande Funzione Urbana San Siro’, a seguito della proposta presentata da A.C. Milan s.p.a. e F. C. Internazionale Milano s.p.a., ai sensi dell’art. 4, comma 13, del d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 (‘Legge Stadi’)".

La soddisfazione di Inter e Milan: la nota coingiunta

"La realizzazione del nuovo stadio e dell'intervento di rigenerazione urbana per l'area di San Siro rappresentano un nuovo capitolo per la città di Milano e per entrambi i Club". Inter e Milan commentano così la firma dell'atto per l'acquisto del Meazza. "Questo importante traguardo - aggiungono le due società in una nota congiunta - riflette le ambizioni condivise da Milan e Inter e dalle rispettive proprietà, RedBird e fondi gestiti da Oaktree, per un successo sportivo a lungo termine e per un investimento che permetterà di creare valore a supporto della crescita sostenibile di entrambe le società".