Come tira l’Inter! Già 6 gol da fuori

L’altra novità portata da Chivu: l’anno scorso furono solo 8 le reti con tiri dalla distanza in 53 gare tra Champions e campionato. E c’è pure l’autogol di Muharemovic su tiro dalla distanza di Carlos Augusto...
Simone Togna
1 min
InterLautaro Marinezcarlos agusuto
Come tira l’Inter! Già 6 gol da fuori© Inter via Getty Images
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

MILANO - Il gol del 2-1 di Carlos Augusto contro il Kairat è solo l’ultima prodezza, in ordine cronologico, di un calciatore dell’Inter, in questa stagione, con un tiro da fuori area tramutatosi in gol. Una conclusione con la palla terminata in fondo al sacco, quella del brasiliano, valsa la prima realizzazione di questo tipo quest’anno in Europa, che però va a sommarsi ad altre cinque reti arrivate in campionato proprio grazie ad altrettanti t

