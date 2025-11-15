Lautaro goleador Argentina: supera Crespo e punta Aguero. Ma ora testa al derby col Milan

Un gol, perché quando inizia a segnare, come la sua storia insegna, raramente si ferma, e un fastidio alla caviglia che - al momento - inquieta ma non preoccupa in chiave derby. Dopo la rete in azzurro giovedì di Pio Esposito, sono stati rispettivamente Lautaro Martinez e Denzel Dumfries i protagonisti del venerdì interista. Il capitano, a segno nell’amichevole fra Argentina e Angola in Africa (a corredo pure un assist per Messi); l’esterno destro perché ha lasciato il ritiro dell’Olanda per un problema fisico che sulle prime indicazioni arrivate non dovrebbe costringerlo a saltare la sfida di domenica 23 novembre al Milan . Dopo aver battuto Kairat Almaty e Lazio, dunque, Lautaro Martinez si è ripetuto anche ieri all’“Estadio Nacional 11 de Novembro” di Luanda con la maglia della sua nazionale. Rete numero 36 con la Selección, staccato Hernan Crespo di uno e quarto posto fra i goleador di sempre dell’Argentina (Aguero, terzo, è a 42). Il “ Toro ” ha giocato 85 minuti, ha segnato con un potente destro incrociato su assist di Messi al 43’ del primo tempo e al 37’ della ripresa ha restituito il favore alla “Pulce”, prima di lasciare il posto a José Lopez del Palmeiras.

Lautaro domani a Milano

L’Argentina si è così imposta per 2-0, festeggiando al meglio i 13 milioni di dollari incassati per questa inedita trasferta nell’Africa del Sud organizzata dalla federcalcio locale per festeggiare i 50 anni di indipendenza dal Portogallo. Oggi Lautaro rientrerà in Europa e domani sarà a Milano. Cristian Chivu lo aspetta alla Pinetina martedì. Dunque, dopo tante soste fatte di voli transoceanici, km e sfacchinate in campo, questa volta Lautaro avrà l’opportunità di riposare un paio di giorni a casa e preparare al meglio le prossime gare, non qualunqui: Milan e Atletico Madrid. Una bella notizia per l’Inter che invece dovrà capire, già oggi, le condizioni di Dumfries. L'esterno olandese già da martedì aveva accusato un fastidio alla caviglia e alla fine il ct Koeman, stante una situazione di classifica non allarmante, ha scelto di non correre rischi e mandarlo a casa evitandogli la trasferta di ieri sera in Polonia.

Dumfries ci sarà

Oggi Dumfries sarà già ad Appiano per svolgere fisioterapia (con lui ci saranno anche Mkhitaryan e Darmian), ma le notizie giunte allo staff medico nerazzurro non sono allarmanti. Se Dumfries starà bene, martedì sarà già in gruppo, altrimenti rientrerà nei giorni successivi, ma la sua presenza nel derby non sembra, al momento, in dubbio. Chivu, così come per Lautaro, darà due giorni liberi anche agli azzurri, che torneranno quindi a lavorare mercoledì 19; mentre giovedì 20 rientreranno Sucic, Zielinski, Akanji e Calhanoglu.