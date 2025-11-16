Calciomercato Inter, difesa da ringiovanire: nella lista di Marotta ci sono anche due obiettivi Juve

Acerbi, De Vrij e pure Darmian . Come ormai è arcinoto i tre difensori over 30 nella rosa dell’ Inter - il centrale italiano compirà 38 anni a febbraio, l’olandese 34 sempre a febbraio, il jolly ex Torino 36 a dicembre - a fine stagione potrebbero dire addio. Il loro contratto è in scadenza nel giugno 2026 e la società, seguendo anche le linee direttive di Oaktree che già dalla scorsa estate ha indicato di ringiovanire l’organico, è al momento propensa a non prolungarli. Ci sono davanti ancora sette mesi e mezzo, tante gare e traguardi da raggiungere che potrebbero cambiare le valutazioni, ma oggi Marotta, Ausilio e Baccin sanno che al 90% nell’estate 2026 dovranno ingaggiare almeno un difensore centrale, se non due, ricordando che Akanji , arrivato dal Manchester City in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni, verrà quasi sicuramente acquistato a prescindere dalle condizioni per l’obbligo di riscatto legate alla vittoria dello scudetto. Sempre che, ovviamente, non ci sia la necessità di comprare un difensore già a gennaio.

Da Ordonez a Solet fino a Gila

Altrimenti, tutto rinviato a fine annata con due difensori oggi in cima alla lista: Joel Ordonez, 21enne ecuadoriano del Club Brugge, club con cui i nerazzurri sono in ottimi rapporti per il recente affare legato ad Aleksandar Stankovic (pure lui candidato al rientro alla base grazie alla recompra da 23 milioni in favore dei nerazzurri); e Oumar Solet, 25enne dell'Udinese, già sondato l'estate passata, con l'affare che non decollò anche per le incognite extra-campo del francese. Ordonez vale molto, più di 30 milioni, Solet almeno 25. Ci sono poi altri profili, dal più esperto Gila della Lazio (25 anni, contratto in scadenza nel 2027, piace anche al Milan), a due giovani che si stanno mettendo in mostra in questo avvio di campionato e che sono pure nel mirino della Juventus: Muharemovic del Sassuolo (classe 2003; i bianconeri vantano il 50% sulla futura rivendita) e Tiago Gabriel del Lecce (2004). Ragionamenti sul futuro. Il presente - o quasi - dice derby, in programma domenica 23 novembre, quando Chivu dovrà decidere proprio quale centrale fra Acerbi, De Vrij e Bisseck schierare contro Leao e Pulisic.

Dovrebbe esserci Dumfries

Col Milan dovrebbe esserci invece Dumfries, rientrato già ieri ad Appiano per un fastidio alla caviglia sinistra che ha convinto l’Olanda a rimandarlo a casa. Ieri l’esterno non ha effettuato esami e ha svolto terapie con Darmian e Mkhitaryan (lui sicuramente out nel derby), mentre oggi riposerà come tutto il resto del gruppo rimasto a Milano. Domani l'olandese lavorerà ancora con gli altri indisponibili, mentre martedì ci sarà la ripresa della squadra con Lautaro Martinez primo nazionale a rientrare.