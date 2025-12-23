Infortunio Inter, Chivu perde il suo pupillo: il comunicato e i tempi di recupero

La sconfitta contro il Bologna in semifinale di Supercoppa italiana è stato un brutto colpo per l' Inter si Chivu, che in questa stagione sta alternando buona prestazioni a sconfitte. Per questo i nerazzurri vorranno vincere la loro prossima partita, che li vedrà affrontare l' Atalanta . L'allenatore dell'Inter dovrà però fare a meno di Bonny , fermato da un infortunio in allenamento. Il francese in questa Serie A ha già contribuito a 4 gol e 4 assist e la sua assenza sarà molto pesante per Chivu in vista di una partita importante come quella contro la formazione di Palladino.

Il comunicato dell'Inter

Ecco il comunicato del club nerazzurro sull'infortunio dell'attaccante classe 2003: "A seguito di un evento traumatico riscontrato nell’allenamento di ieri, Ange-Yoan Bonny si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato una leggera distorsione del ginocchio sinistro. Le sue condizioni saranno valutate settimana prossima".

I tempi di recupero e il sostituto

Il comunicato ufficiale non specifica i tempi di recupero, ma l'impressione è che non si tratti di nulla di particolarmente grave. Nonostante questo difficilmente Bonny ci sarà contro l'Atalanta. Chivu si prepara quindi a dover fare a meno di lui, con Thuram e Lautaro che potrebbero partire da titolari e Pio Esposito come unica alternativa da far subentrare a partita in corso.