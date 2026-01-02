Dumfries, l'intervento e il desiderio in comune con l'Inter. Il futuro però... 

Mentre l’Inter valuta la crescita di Luis Henrique e i possibili movimenti in entrata sulla fascia destra, Denzel Dumfries tra non molto - intorno alla metà di gennaio - tornerà a Milano. Adesso, in accordo con i medici dell’Inter, sta seguendo il percorso di fisioterapia in Olanda con l’obiettivo di essere abile e arruolabile per la prima parte del mese di marzo. Chiaramente oggi, dopo aver subito l’inevitabile operazione dovuta al persistente dolore percepito dall’atleta, è ancora presto per stabilire con estrema certezza la data esatta di rientro del ventinovenne, ma il suo desiderio - che coincide con quello della società di Viale della Liberazione - è di poter essere a disposizione di Chivu (e in un buono stato di forma) per i mesi più importanti di questa stagione. Infortunatosi alla caviglia nel corso del match con la Lazio dopo uno scontro di gioco con Zaccagni , Dumfries inizialmente aveva anche risposto alla chiamata di Koeman per gli impegni della Nazionale a metà novembre. Impossibilitato a scendere in campo e rientrato così in Italia dopo aver sostenuto solo un torello nel riscaldamento, in un primo momento il suo stop sembrava comunque di breve durata. Invece così non è stato.

Arrivano mesi impegnativi

Dopo essere stato visionato dallo staff medico dell’Inter e aver ascoltato un ulteriore parere in patria, visto che la terapia conservativa non stava dando gli esiti sperati, Dumfries ha poi optato per finire sotto i ferri, pur consapevole che in questo modo sarebbe stato indisponibile per più mesi. Senza di lui la squadra nerazzurra ha sicuramente perso una certa spinta offensiva sulla destra - considerato che l’olandese garantisce gol e assist - ma pure solidità difensiva, dato che con la sua fisicità e l’abilità nel colpo di testa assicurava un ulteriore apporto. Calendario alla mano, gennaio e febbraio saranno mesi molto impegnativi, a livello di partite nazionali e internazionali, per l’Inter - che però potrà contare anche sul ritorno di Darmian, previsto per il match infrasettimanale contro il Parma -: normale dunque, data l’importanza dell’atleta e a prescindere dall’eventuale mercato in entrata, che il ritorno di Dumfries imponga certi ragionamenti in Viale della Liberazione.

Futuro in Premier?

Discorsi a 360 gradi, visto che l’ennesimo cambio di agente del calciatore, passato all’agenzia Epic Sports di Ali Barat, fa propendere per una possibile separazione futura, con l’esterno che gradirebbe un’esperienza in Premier League e che con una clausola da 25 milioni di euro - da pagare comunque in un’unica soluzione - nell’estate di un Mondiale da giocare da protagonista, può diventare un’occasione di mercato per i top club britannici (e non solo).