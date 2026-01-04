Marotta spera nel si di Cancelo: "Dobbiamo sistemare la fascia destra, Dumfries fuori fino a marzo"

"Cancelo? Noi non abbiamo grandi necessità, questo è un mercato che offre poche opportunità. Abbiamo un problema di recupero con Dumfries che starà fuori almeno per un altro paio di mesi, stiamo vedendo sul mercato se si presenta questa opportunita. Stiamo approfondendo, siamo in una fase interlocutoria". Lo ha detto il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, intervistato da Dazn prima della gara contro il Bologna. "Cancelo ha un contratto molto oneroso, è una situazione molto particolare. Loro sono alla ricerca di un centrale, vedremo quando entreremo nelle negoziazione si saprà il da farsi. Dobbiamo sistemare la fascia destra dopo l'assenza di Dumfries" ha aggiunto Marotta.