Marotta spera nel si di Cancelo: "Dobbiamo sistemare la fascia destra, Dumfries fuori fino a marzo"

Il massimo dirigente nerazzurro: "Frattesi non vuole andare via, siamo aperti a confronti"
2 min
"Cancelo? Noi non abbiamo grandi necessità, questo è un mercato che offre poche opportunità. Abbiamo un problema di recupero con Dumfries che starà fuori almeno per un altro paio di mesi, stiamo vedendo sul mercato se si presenta questa opportunita. Stiamo approfondendo, siamo in una fase interlocutoria". Lo ha detto il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, intervistato da Dazn prima della gara contro il Bologna. "Cancelo ha un contratto molto oneroso, è una situazione molto particolare. Loro sono alla ricerca di un centrale, vedremo quando entreremo nelle negoziazione si saprà il da farsi. Dobbiamo sistemare la fascia destra dopo l'assenza di Dumfries" ha aggiunto Marotta.

Le parole di Marotta su Frattesi

"Frattesi? Se un giocatore vuole andare via se ne parla, Frattesi non è in questa condizione. Non abbiamo ricevuto proposte ufficiali ma siamo aperti ad eventuali confronti. Su Asllani non abbiamo ancora parlato con il Torino, dobbiamo come minimo cercare di rispettare il valore del giocatore ed eventualmente cercare una nuova sistemazione", ha spiegato il massimo dirigente dell'Inter.

