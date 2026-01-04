Chivu ko, parla Kolarov: "Lautaro così anche in allenamento. All'Inter abbiamo fatto una cosa"

"Anche a Riad avevamo sfruttato poco le nostre occasioni, la squadra dal nostro punto di vista ha cominciato subito dal primo minuto a giocare bene. Lautaro ? E' il nostro capitano e leader, vorrei sottolineare che lui gioca così anche in allenamento. Per quanto riguarda la sua posizione l'abbiamo preparata così, lui è talmente bravo nel capire come e dove muoversi come nell'occasione del primo gol". Lo ha detto Kolarov a Dazn dopo la vittoria dell'Inter in casa contro il Bologna . Il vice allenatore si è presentato nelle interviste post partita al posto del tecnico Chivu , fermato da problemi alla voce. "Primi mesi di Chivu all'Inter? Non volevamo stravolgere nulla, volevamo aggiungere altre cose. La squadra è andata vicina a vincere tutto lo scorso anno, noi abbiamo toccato alcuni punti umani e lavorato tanto sul campo, la squadra sta prendendo una piega importante. Da quando comincia il girone di ritorno comincia un nuovo campionato, c'è tanto da fare e lavorare. Chivu sembra uno calmo ma credo urli persino più di Simone Inzaghi" ha spiegato Kolarov.

Lautaro: "Piano gara uscito alla grande"

"Oggi avevamo preparato un piano gara che è uscito alla grande. Siamo partiti molto bene con la pressione che ha messo in difficoltà il Bologna, sulle seconde palle sono stati bravi i nostri centrocampisti e così sono arrivate le situazioni e poi i gol". Questa l'analisi del capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, ai microfoni di Dazn dopo il successo dei nerazzurri sul Bologna. Un gol per l'argentino, così come per Piotr Zielinski che lo accompagna a bordocampo: "Da un po' sono in buone condizioni e sono contento di dare il mio supporto alla squadra - le parole del polacco -. La partita è stata sempre sotto controllo contro un avversario che ci ha messo spesso in difficoltà, dispiace solo per il gol subito", conclude Zielinski.

Le parole di Italiano

"Noi oggi siamo stati troppo poco sotto tutti i punti di vista. La forza dell'Inter è venuta fuori, hanno approfittato della nostra non prestazione, dobbiamo cercare di fare qualcosa in più. Dopo la sfida in casa del Celta Vigo, 23 giorni fa, mi sono sentito in grandissima fiducia e quello non può essere smarrito". Così invece Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna. "Una nostra prestazione non all'altezza della situazione ha spalancato le porte a una grande squadra come l'Inter. Oggi non abbiamo vinto un duello, la qualità loro ci ha sovrastato, è mancato il collettivo. Dobbiamo mettere a posto quello che si può rimettere a posto con la tattica, con qualche uomo che ritorna: dobbiamo sforzarci tutti per tornare a quelli di 20 giorni fa. È la prima partita dove non ci siamo stati dall'inizio alla fine. Abbiamo creato qualcosina ma sono stati tutti episodi non da costruzione, quella che abbiamo sempre mostrato. Dobbiamo lavorare a testa bassa e tornare a essere un altro tipo di squadra. Non uscivamo mai dalle partite, era quello il pregio della squadra: l'abbiamo smarrito ma dobbiamo ritrovarlo" ha spiegato Italiano.