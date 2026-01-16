Esposito, dalla Premier mosse inutili: Marotta rinnova e blinda il futuro Inter!

Pio tutto. Gioco di parole quasi banale e per certi aspetti scontato quando si parla di Francesco Pio Esposito, enfant prodige del calcio italiano pronto a prendersi l’Inter e la Nazionale nei mesi che verranno. Sognando di vincere lo scudetto in maglia nerazzurra e di giocare il Mondiale con l’Italia. Missione possibile. Dopo il boom dell’anno solare appena conclusosi il 2026 potrebbe essere, infatti, quello della definitiva consacrazione per il gioiello stabiese. D’altronde il talento non gli manca e sulle sue doti sono pronti a scommettere a occhi chiusi in tanti, se non tutti. Motivo per cui non desta stupore l’interesse che è iniziato a montare Oltremanica per il giovane goleador in vista del mercato estivo. Con diverse società di Premier League che l’hanno già fatto visionare e lo terranno monitorato nei prossimi mesi.
Inter, Pio Esposito blindato
Una mossa destinata però a risultare superflua, visto che Beppe Marotta e Piero Ausilio ritengono intoccabile e incedibile la punta classe 2005. A testimonianza di ciò sono già partiti i primi dialoghi, destinati a entrare nel vivo durante la primavera, quando da viale della Liberazione si siederanno al tavolo delle trattative con l’agente Mario Giuffredi per blindare Esposito col prolungamento fino al 2031. Pronto anche il relativo aumento di stipendio che porterà Pio in un range superiore. Oggi l’attaccante cresciuto nelle giovanili nerazzurre guadagna 1,1 milioni annui più premi e dovrebbe vedere i propri emolumenti passare intorno ai 2,5 a stagione più bonus. Da non escludere anche qualcosina in più (tipo 3 netti) se dovesse continuare così e aggiungere qualche altra rete pesante come quella che ha steso il Lecce e lanciato l’Inter verso la prima mini-fuga scudetto della stagione. Perché i gol si contano, ma si pesano anche.
Pio Esposito già leader
A soli vent’anni Pio ha dimostrato di reggere l'urto con una piazza importante e difficile come quella interista, tenendo botta alle ingenti pressioni che accompagnano chi gioca in un top club. Senza dimenticare l’impatto brillante vissuto pure in Nazionale, col ct Rino Gattuso che stravede per Esposito e lo sta pian piano lanciando ai massimi livelli in azzurro. Coi compagni di squadra (sia di club sia nell’Italia) che se lo coccolano a suon di complimenti e incitamenti. Il motivo è semplice: oltre alle qualità tecniche e fisiche da predestinato Pio ha dimostrato di avere soprattutto la testa giusta per fare strada e arrivare a grandi livelli. Umiltà fuori dal comune e la voglia di migliorarsi sempre in ogni singolo all’allenamento che hanno conquistato chi gli sta vicino.
Fuori dal campo poi, anche grazie al supporto di chi lo assiste e della famiglia, ha sempre mantenuto atteggiamenti composti e posati: mai una parola fuori posto. Anzi, il classe 2005 è stato protagonista insieme ai fratelli maggiori Salvatore e Sebastiano pure di lodevoli iniziative sociali come quella di ridare vita alla scuola calcio Voluntas Brescia in cui ha mosso i primi passi e la creazione di campo sportivo per i ragazzi del suo quartiere (il Cicerone di Castellammare di Stabia), in onore del quale ha scelto di indossare la maglia numero 94 (ormai tra le più vendute tra i tifosi). Doti che spesso fanno rima con la parole campione. Etichetta che Pio ambisce a conquistare nei prossimi anni. Alla sua maniera, a suon di gol. L’Inter ci crede e per questo si appresta nei prossimi mesi a blindarlo per renderlo un pilastro della squadra nerazzurra del presente ma anche e soprattutto del futuro.
