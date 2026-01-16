Esposito, dalla Premier mosse inutili: Marotta rinnova e blinda il futuro Inter!

Pio Esposito già leader

A soli vent’anni Pio ha dimostrato di reggere l'urto con una piazza importante e difficile come quella interista, tenendo botta alle ingenti pressioni che accompagnano chi gioca in un top club. Senza dimenticare l’impatto brillante vissuto pure in Nazionale, col ct Rino Gattuso che stravede per Esposito e lo sta pian piano lanciando ai massimi livelli in azzurro. Coi compagni di squadra (sia di club sia nell’Italia) che se lo coccolano a suon di complimenti e incitamenti. Il motivo è semplice: oltre alle qualità tecniche e fisiche da predestinato Pio ha dimostrato di avere soprattutto la testa giusta per fare strada e arrivare a grandi livelli. Umiltà fuori dal comune e la voglia di migliorarsi sempre in ogni singolo all’allenamento che hanno conquistato chi gli sta vicino.