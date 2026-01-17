Nico Paz, Guler, Mastantuono: l'Inter con Oaktree studia il colpo Real

Tendenzialmente giovane, sicuramente pronto, ovviamente forte e possibilmente "mediatico". Oaktree, il fondo californiano proprietario dell'Inter, ha stilato il profilo di quello che potrebbe essere in estate il colpo di mercato dell'Inter. Dopo anni di arrivi a zero o acquisti intorno ai 20-25 milioni, Marotta, Ausilio e Baccin fra cinque-sei mesi potrebbero finalmente allargare il loro orizzonte e puntare giocatori dal valore di mercato addirittura superiore ai 50 milioni. I ragionamenti sono iniziati nei mesi scorsi, ma sono proseguiti in autunno e verranno nuovamente affrontati e approfonditi nei prossimi giorni, quando alcuni esponenti di Oaktree saranno a Milano per seguire la partita con l'Arsenal e svolgere diverse riunioni in sede con i dirigenti del club (c'è grande fermento in questo senso negli uffici di Viale della Liberazione).
Cercasi la stella
La proprietà punta a rendere il brand Inter ancora più "pesante" e inserire un elemento di spessore internazionale già riconosciuto è visto come un passaggio naturale, oltre a quello tecnico, ovvero immettere in rosa un campione in più per aiutare la squadra a rimanere competitiva. Non c'è al momento un giocatore in cima alla lista (così pure il ruolo). C'è un profilo, quello citato inizialmente, e conduce a giocatori che siano già ora pronti a fare la differenza in maglia nerazzurra, ma al tempo stesso rappresentino un investimento per il presente e il futuro. In questo senso non si fa peccato a guardare verso Madrid, sponda Real dove ci sono giocatori di qualità e di prospettiva che potrebbero risultare perfetti per il tipo di colpo in mente a Oaktree, senza nulla togliere però che spunti fra qualche mese un giocatore più formato, fra i 25 e 27 anni con alle spalle già diversi campionati in qualche top team europeo.
Situazione Blancos
Tornando al Real, lì tornerà in estate al 99% Nico Paz, già sogno di mercato dell'Inter la scorsa primavera. L'argentino rimane un pallino nerazzurro, ma la sensazione è che il Real vorrà "testarlo" in casa. Al tempo stesso, però, rischierebbe di avere meno spazio un giocatore come Arda Guler, 20 anni, trequartista mancino turco che con Xabi Alonso ha trovato spazio dopo le vacche magre con Ancelotti.
Il suo futuro è tutto da scrivere fra nuovo allenatore e Nico Paz di ritorno, con l'Inter che aveva già pensato a un suo arrivo in prestito nei mesi scorsi. Adesso la formula potrebbe cambiare, anche se il Real quasi sicuramente vorrà inserire una recompra. Così come per Franco Mastantuono, 18enne argentino arrivato per 45 milioni dal River Plate, guarda caso pure lui mancino di ruolo trequartista-ala destra. Tre giocatori - Paz, Guler e Mastantuono - che permetterebbero a Chivu di virare verso quel 3-4-2-1 a cui ambiva già l'estate scorsa.
Tendenzialmente giovane, sicuramente pronto, ovviamente forte e possibilmente "mediatico". Oaktree, il fondo californiano proprietario dell'Inter, ha stilato il profilo di quello che potrebbe essere in estate il colpo di mercato dell'Inter. Dopo anni di arrivi a zero o acquisti intorno ai 20-25 milioni, Marotta, Ausilio e Baccin fra cinque-sei mesi potrebbero finalmente allargare il loro orizzonte e puntare giocatori dal valore di mercato addirittura superiore ai 50 milioni. I ragionamenti sono iniziati nei mesi scorsi, ma sono proseguiti in autunno e verranno nuovamente affrontati e approfonditi nei prossimi giorni, quando alcuni esponenti di Oaktree saranno a Milano per seguire la partita con l'Arsenal e svolgere diverse riunioni in sede con i dirigenti del club (c'è grande fermento in questo senso negli uffici di Viale della Liberazione).
Cercasi la stella
La proprietà punta a rendere il brand Inter ancora più "pesante" e inserire un elemento di spessore internazionale già riconosciuto è visto come un passaggio naturale, oltre a quello tecnico, ovvero immettere in rosa un campione in più per aiutare la squadra a rimanere competitiva. Non c'è al momento un giocatore in cima alla lista (così pure il ruolo). C'è un profilo, quello citato inizialmente, e conduce a giocatori che siano già ora pronti a fare la differenza in maglia nerazzurra, ma al tempo stesso rappresentino un investimento per il presente e il futuro. In questo senso non si fa peccato a guardare verso Madrid, sponda Real dove ci sono giocatori di qualità e di prospettiva che potrebbero risultare perfetti per il tipo di colpo in mente a Oaktree, senza nulla togliere però che spunti fra qualche mese un giocatore più formato, fra i 25 e 27 anni con alle spalle già diversi campionati in qualche top team europeo.