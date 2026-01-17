Nico Paz, Guler, Mastantuono: l'Inter con Oaktree studia il colpo Real

Tendenzialmente giovane, sicuramente pronto, ovviamente forte e possibilmente "mediatico". Oaktree, il fondo californiano proprietario dell'Inter, ha stilato il profilo di quello che potrebbe essere in estate il colpo di mercato dell'Inter. Dopo anni di arrivi a zero o acquisti intorno ai 20-25 milioni, Marotta, Ausilio e Baccin fra cinque-sei mesi potrebbero finalmente allargare il loro orizzonte e puntare giocatori dal valore di mercato addirittura superiore ai 50 milioni. I ragionamenti sono iniziati nei mesi scorsi, ma sono proseguiti in autunno e verranno nuovamente affrontati e approfonditi nei prossimi giorni, quando alcuni esponenti di Oaktree saranno a Milano per seguire la partita con l'Arsenal e svolgere diverse riunioni in sede con i dirigenti del club (c'è grande fermento in questo senso negli uffici di Viale della Liberazione).