Gattuso come Chivu: in ansia per Barella. Inter, l’involuzione di Nicolò è netta, il ct preoccupato

MILANO - Appiano Gentile, abbiamo un problema. Nicolò Barella che vola in area, accentuando un contatto che mai avrebbe potuto portare al calcio di rigore, è l’immagine - molto trafficata sui social network - dell’Inter che non riesce a tenere il passo del Bodø/Glimt e saluta la Champions League perdendo, anche in casa dopo il ko al Circolo Polare Artico, con una squadra che negli ultimi tre mesi ha giocato quattro partite. Tutte molto bene, per carità, ma, delle tante preoccupazioni di Cristian Chivu, una delle principali riguarda il centrocampista sardo. Trascinatore dell’Inter di Simone Inzaghi negli anni dei sogni di gloria europei, martedì sera portava sul braccio la fascia da capitano per l’assenza di Lautaro. Ha pesato, ma non nel senso giusto: dei tanti big che hanno tradito l’Inter in una serata alla quale, se non l’impresa, San Siro chiedeva almeno di salvare la faccia, l’ex Cagliari è uno di quelli che ha deluso di più. Nulla di troppo nuovo sotto il sole, considerato che è l’intera stagione di Barella a destare più di una perplessità. Non soltanto in casa Inter.