Chivu: "Lo scudetto non è ancora vinto ma c'è giusta mentalità. Eravamo consapevoli di..."

Chivu: "Dovevamo ritrovare energia e ambizione"

"Lo scudetto non è ancora vinto, ci sono ancora undici partite nelle quali dobbiamo dare continuità a quanto di buono fatto negli ultimi mesi". Queste le parole di Christian Chivu, allenatore dell'Inter intervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito alla vittoria casalinga per 2-0 contro il Genoa. "Eravamo consapevoli dell'importanza di questa partita, soprattutto per il finale di stagione che ci attende - ha esordito il tecnico interista -. Abbiamo affrontato un Genoa in salute e che sa come metterti in difficoltà. Dovevamo ritrovare energia e ambizione, dando continuità a quanto fatto in questi mesi. Le partite si possono vincere o perdere, l'importante è dare il massimo sempre - ricorda Chivu -. Lo scudetto non è ancora vinto, ci sono tante partite da giocare e per questo dobbiamo continuare a marciare. La squadra ha una mentalità vincente - ha sottolineato Chivu -, si allena bene e senza musi lunghi, accettando la realtà dei fatti nel bene e nel male. Abbiamo ambizione e voglia di essere competitivi".

Dimarco: "Bella stagione, ma conteranno i trofei"

"Bella stagione dal punto di vista personale, ma conteranno i trofei alla fine. Non pensiamo al derby, abbiamo la testa al Como in Coppa Italia". Queste le parole di Federico Dimarco, difensore dell'Inter intervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito alla vittoria casalinga per 2-0 contro il Genoa. "Non è mai semplice ripartire dopo una sconfitta, ma questa squadra è sempre stata unita ed è ripartita più forte di prima - ha esordito l'esterno interista che ha sbloccato il parziale di San Siro -. Dobbiamo continuare così perché manca poco al raggiungimento del nostro obiettivo. Una bella stagione dal punto di vista personale, ma conta il risultato di squadra - rammenta Dimarco -. Se i miei gol e assist non portano a nessun trofeo i numeri hanno poca importanza, preferirei fare poco personalmente e vincere lo scudetto. Il derby? Non ci pensiamo e non abbiamo messaggi da mandare, prima dobbiamo pensare al Como in Coppa Italia e poi ci prepareremo per il Milan".