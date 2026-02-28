Chivu: "Lo scudetto non è ancora vinto ma c'è giusta mentalità. Eravamo consapevoli di..."

L'Inter di Christian Chivu batte 2-0 il Genoa e porta a 13 punti - in attesa che il Milan sfidi la Cremonese - il suo vantaggio in vetta alla classifica. Un gol per tempo, prima Dimarco a sbloccare il parziale con una perla mancina, poi Calhanoglu a chiudere i giochi dal dischetto. I nerazzurri chiudono con relativa tranquillità la pratica al termine dei quattro minuti di recupero concessi da Fabbri, siglando l'ottava vittoria consecutiva in campionato. Per il Genoa resta comunque un vantaggio di 3 lunghezze sulla zona salvezza e sul Lecce, attualmente terzultimo a 24 punti. Sono quattordici le partite senza sconfitte in Serie A per i nerazzurri, il cui tecnico - Cristian Chivu - ha parlato al termine della gara vinta contro il Genoa a San Siro.
Chivu: "Dovevamo ritrovare energia e ambizione"
"Lo scudetto non è ancora vinto, ci sono ancora undici partite nelle quali dobbiamo dare continuità a quanto di buono fatto negli ultimi mesi". Queste le parole di Christian Chivu, allenatore dell'Inter intervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito alla vittoria casalinga per 2-0 contro il Genoa. "Eravamo consapevoli dell'importanza di questa partita, soprattutto per il finale di stagione che ci attende - ha esordito il tecnico interista -. Abbiamo affrontato un Genoa in salute e che sa come metterti in difficoltà. Dovevamo ritrovare energia e ambizione, dando continuità a quanto fatto in questi mesi. Le partite si possono vincere o perdere, l'importante è dare il massimo sempre - ricorda Chivu -. Lo scudetto non è ancora vinto, ci sono tante partite da giocare e per questo dobbiamo continuare a marciare. La squadra ha una mentalità vincente - ha sottolineato Chivu -, si allena bene e senza musi lunghi, accettando la realtà dei fatti nel bene e nel male. Abbiamo ambizione e voglia di essere competitivi".
Dimarco: "Bella stagione, ma conteranno i trofei"
"Bella stagione dal punto di vista personale, ma conteranno i trofei alla fine. Non pensiamo al derby, abbiamo la testa al Como in Coppa Italia". Queste le parole di Federico Dimarco, difensore dell'Inter intervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito alla vittoria casalinga per 2-0 contro il Genoa. "Non è mai semplice ripartire dopo una sconfitta, ma questa squadra è sempre stata unita ed è ripartita più forte di prima - ha esordito l'esterno interista che ha sbloccato il parziale di San Siro -. Dobbiamo continuare così perché manca poco al raggiungimento del nostro obiettivo. Una bella stagione dal punto di vista personale, ma conta il risultato di squadra - rammenta Dimarco -. Se i miei gol e assist non portano a nessun trofeo i numeri hanno poca importanza, preferirei fare poco personalmente e vincere lo scudetto. Il derby? Non ci pensiamo e non abbiamo messaggi da mandare, prima dobbiamo pensare al Como in Coppa Italia e poi ci prepareremo per il Milan".
Calhanoglu: "Vincere è sempre importante"
Accanto a Dimarco è intervenuto l'altro marcatore di serata, Hakan Calhanoglu, tornato a disposizione di Chivu da un paio di partite dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori da inizio gennaio: "Ho bisogno di ritrovare il ritmo partita, sono però felice per la prestazione e per il gol. Vincere è sempre importante, dà positività al gruppo. Il rigore? Ho chiesto a Zielinski se volesse calciare - ha rivelato in chiusura il turco -. Io sono tornato da poco e mi sembrava giusto consultare Piotr".
