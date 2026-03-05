Quando Pio Esposito segnò al Milan con Chivu sulla panchina Inter. E non era la prima volta

Pio non è più una sorpresa

E, soprattutto, cambiato lo status di Pio, che si appresta a sfidare i cugini non più come se fosse tutto una sorpresa. Dopo un paio di giornate senza gol, più le non brillanti prestazioni con il Bodo/Glimt al ritorno e con il Como in coppa (13 tocchi di palla in un’ora, meno che pochi), gli tocca fare i conti con le critiche, come è anche normale che sia. Per fare gol ai rossoneri, in compenso, ha preso la rincorsa e le misure da quando era ragazzo, come se non lo fosse ancora oggi che ha vent’anni: al Milan, il bomber di Castellammare di Stabia ha segnato ai tempi dell’Under 17 - pur perdendo andata e ritorno, nella stagione 2021/2022 -, ma soprattutto nel campionato Primavera 1. Correva l’annata sportiva 2022/2023, Pio mise a referto un assist nella vittoria per 1-0 nel girone di andata (gol di Owusu) e aprì le marcature, da capitano, nel 2-2 del ritorno. Sulla panchina nerazzurra, nemmeno a dirlo, c’era Cristian Chivu.