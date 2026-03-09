Tuttosport.com
Calhanoglu infortunato: esito degli esami Inter, le condizioni verso l’Atalanta. Bastoni e Thuram...

Dopo l’esclusione nel derby perso contro il Milan, gli accertamenti effettuati hanno confermato il problema fisico per il turco: i dettagli
2 min
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

APPIANO GENTILE (Como) - La risonanza magnetica effettuata questa mattina all'Istituto Humanitas di Rozzano ha confermato i sospetti nati dopo il derby. Calhanoglu, rimasto in panchina per 90 minuti nel match perso contro il Milan, ha riportato un problema muscolare che gli impedirà di scendere in campo sabato prossimo contro l'Atalanta. Lo staff medico nerazzurro ha fissato il rientro per la trasferta di Firenze del 22 marzo, evitando ogni rischio di ricaduta immediata.

Il comunicato ufficiale dell'Inter

"Hakan Calhanoglu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un leggero risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni", ha fatto sapere l'Inter in una nota diramata sul proprio sito ufficiale.

Bastoni e Thuram verso il recupero

Mentre il regista inizia le terapie, buone notizie arrivano dagli altri 'acciaccati'. Alessandro Bastoni ha smaltito il problema al polpaccio e oggi si è allenato regolarmente con il gruppo: salvo imprevisti, riprenderà il suo posto in difesa contro i bergamaschi. Anche Marcus Thuram ha aumentato i carichi di lavoro personalizzato sul campo: il dolore alla coscia è in netto calo e l'attaccante punta a strappare una convocazione per sabato, con l'obiettivo di giocare almeno uno spezzone di gara.

 

 

Tutte le news di Inter

