Inter, restauro difesa: i big che vanno via, i giocatori monitorati e il derby mercato con la Juve

Al di là del futuro di Bastoni, la dirigenza dell’ Inter sa già da tempo che in estate dovrà rimettere mano in particolare al reparto difensivo dove andranno via sicuramente almeno quattro giocatori. Si tratta, come noto, degli elementi in scadenza di contratto, ovvero Sommer, Acerbi, De Vrij e Darmian . Ci sarebbero anche il terzo portiere Di Gennaro e Akanji, ma è evidente che si tratti di due situazioni diverse: Di Gennaro, se non avrà richieste personali differenti, rinnoverà e proseguirà nel suo ruolo di terzo, anche in virtù della sua utilità nella compilazione delle liste per la Serie A e la Champions (è cresciuto nel vivaio nerazzurro); Akanji verrà invece riscattato dal Manchester City, a prescindere dall’obbligo da 15 milioni legato alla vittoria dello scudetto. Lo svizzero - al netto di un paio di errori da circoletto rosso (derby d’andata e ritorno col Bodo/Glimt) - si è imposto nell’undici di Chivu e sarà il titolare al centro delle retroguardia. Attorno a lui, però, potrebbero esserci diverse novità. Scritto di Bastoni, anche Bisseck rimane un potenziale big da plusvalenza: il tedesco, arrivato nell’estate 2023 per 7 milioni, oggi vale cinque volte tanto e un’offerta da almeno 35 milioni potrebbe far vacillare il club.

I giocatori nel mirino dell'Inter

Comunque sia, oggi sulla carta il trio Bisseck-Akanji-Bastoni dovrebbe essere quello titolare anche nella stagione '26-27. Quello che cambierà saranno il portiere titolare - Vicario rimane in cima alla lista, ma l'elenco dei candidati è ancora lungo (Bento, Lunin, Caprile, Atubolu, Harnicek) - e le alternative difensive. Sono principalmente quattro i giocatori sul taccuino di Ausilio e Baccin. Per il ruolo di centrale, che si giochi a tre o a quattro, piacciono molto Joel Ordonez, 21enne del Club Bruges (club col quale l'Inter dovrà già parlare della recompra di Stankovic jr), Tarik Muharemovic, 23enne del Sassuolo (è mancino, sarebbe l'ideale vice Bastoni, permettendo così a Carlos Augusto di tornare a ricoprire stabilmente il ruolo di alternativa a Dimarco) e Oumar Solet, 26enne dell'Udinese. Quest'ultimo era già stato cercato un paio di volte, l'ultima l'estate scorsa, ma l'Inter non aveva approfondito per i problemi legali del difensore, accusato di presenta violenza sessuale. Una vicenda che dovrebbe però chiudersi l'8 aprile, quando è in calendario l'udienza in cui la Procura di Udine chiederà l'archiviazione per le accuse non essendo emersi elementi sufficienti a sostenere un rinvio a giudizio. E poi c'è anche Zeki Celik, 29enne jolly della Roma, in scadenza col club giallorosso. Il turco è stato proposto e sarebbe l'ideale erede di Darmian, ma su di lui è forte anche la Juventus.