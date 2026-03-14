Nico Paz, l’Inter di nuovo in campo con Zanetti: perché il colpo resta proibitivo

MILANO - Una cena. Un’altra dopo le tante andate in scena la scorsa stagione. Così come i blitz allo stadio Sinigaglia. Magari non porterà a nulla di concreto in chiave mercato, ma perché non fare ogni tentativo possibile per inseguire un grande sogno? L’ Inter continua a flirtare con Nico Paz . Giovedì sera al Botinero , Javier Zanetti , vicepresidente del club nerazzurro, ha ospitato nuovamente ai tavoli del suo locale il trequartista argentino del Como, accompagnato dal papà Pablo , ex compagno nella Selección proprio di Zanetti. Con loro, tanto per completare il quadro di argentini e icone dell’Inter, un certo Diego Milito . I quattro hanno cenato insieme, con le rispettive famiglie, compagne e figli. E a fine serata, Nico Paz ha pure donato le sue scarpe al ristorante, con tanto di foto pubblicate sul proprio profilo Instagram da Paula, moglie di Zanetti.

Inter Paz di Nico

Non è segreto che l’Inter fin dalla scorsa primavera sogni di ingaggiare il trequartista mancino del Como. Un obiettivo però destinato probabilmente a rimanere irraggiungibile. Per svariati motivi, due su tutti. Il Real Madrid ha un diritto di recompra a 9 milioni la prossima estate e a 10 in quella 2027 e pare che dalle parti del Bernabeu stiano seriamente pensando di riportare l’argentino a “casa” per testarlo in prima squadra. Molto, ovviamente, passerà dalla scelte del futuro allenatore e dalle sue idee. Al tempo stesso, però, non va scartata l’ipotesi che Nico Paz resti ancora a Como. Soprattutto se la squadra di Fabregas dovesse centrare una clamorosa qualificazione in Champions League. A quel punto anche il Real potrebbe pensare di lasciare ancora l’argentino in riva al lago per una stagione, per fargli fare un’ulteriore annata di esperienza con annesso apprendistato nell’Europa che conta (Champions che Nico Paz ha comunque già disputato con la maglia del Real, segnando anche un gol al Napoli nell’edizione ’23-24).

Il futuro di Nico Paz tra Real Madrid e Como

Comunque sia, il futuro di Nico Paz sembra ristretto a queste due squadre, anche perché, come noto, il Como ha una potenza economica tale da poter resistere a qualunque tentazione, nel caso in cui ovviamente il Real Madrid dovesse rinunciare al giocatore. Diffi cile fare una valutazione, ma la scorsa estate il Como chiuse al Tottenham pronto a mettere sul piatto 70 milioni. Cifre ofuori mercato per l’Inter a meno che Oaktree, desiderosa di mettere a segno un colpo mediatico, in caso di scudetto non voglia fare un regalo a Chivu, che accoglierebbe a braccia aperte il talento nato a Santa Cruz de Tenerife nel 2004 per disegnare fi nalmente un'Inter più a sua immagine, magari col 3-4-2-1.