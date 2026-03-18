Saviano, la diretta infuocata: “L’Inter meriterebbe la retrocessione in Serie B”

Roberto Saviano torna a tuonare contro l'Inter e il sistema calcio nella sua ultima diretta Instagram. Dopo essere finito nel mirino dei tifosi interisti per le parole pronunciate contro il club nerazzurro e il presidente Marotta a seguito dell'episodio Kalulu-Bastoni dell'ultimo Inter-Juve , il giornalista e scrittore è tornato sull'inchiesta Doppia Curva dopo aver intercettato tra i commenti alcune reazioni del popolo nerazzurro: "Ah ci sono ancora i tifosi interisti, che bello".

"Una furbata dell'Inter"

Saviano si è rivolto a loro così: "Invito loro sempre a leggere l'inchiesta doppia curva. Spero che quell’inchiesta, con una sentenza molto ambigua che assolve l’Inter, ma per una furbata dell'Inter di essersi dichiarata immediatamente subito parte lesa dopo aver risolto pagando le problematiche, ma è solo l’inizio. L’Inter di fatto ha dichiarato siamo stati costretti a subire dalla Ndrangheta la gestione dei parcheggi, delle curve e del franchising, come a dire siamo stati intimiditi, ma è una visione assolutamente superficiale. L’Inter meriterebbe la retrocessione in B per come ha gestito i rapporti con la Ndrangheta ed i suoi tifosi".

"Il calcio è marcio"

Poi aggiunge: "Anche Milan e Juventus hanno avuto una gestione pessima. Il Napoli ai tempi di Genny La Carogna era una squadra completamente in balia delle organizzazioni criminali, poi c'è stata una strategia di allontanamento che con l'arrivo di Bellocco a Milano l'Inter non ha fatto, anzi. Beretta conferma i segreti ma che lentamente stanno uscendo, siamo solo al primo atto". E infine chiosa: "Basta con questi argomenti perché il calcio è marcio”.