Marotta: “Vergognoso che Bastoni sia esposto a questo continuo linciaggio. È un patrimonio dell'Inter”

"E' vergognoso che Bastoni sia esposto a questo continuo linciaggio come se fosse colpevole di chissà cosa, l'eliminazione dai Mondiali ha origini un pochino più lontane ma al di là di questo credo che il ragazzo non meriti questo tipo di trattamento. Nella vita si sbaglia ma qui in Italia siamo tutti abituati a diventare psicologi ed esperti di calcio, analizzando situazioni senza sapere con che uomo e professionista si ha a che fare". Così il presidente dell'Inter Beppe Marotta ai microfoni di Dazn nel prepartita di Inter-Roma. "Bastoni è un patrimonio dell'Inter e del calcio italiano e come tale lo consideriamo, leggevo che è quasi obbligatorio adesso che lui abbandoni questa maglia - ha concluso -. Non ci sono queste condizioni, poi come tutti i giocatori sono situazioni che andranno affrontate più avanti".