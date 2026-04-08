Inter e rebus Calhanoglu da risolvere, che si fa? La posizione del club nerazzurro

Il futuro di Hakan Calhanoglu sarà uno degli argomenti che infiammeranno le ultime settimane di stagione dell’Inter, probabilmente l’intero mese di giugno, almeno finché la Turchia sarà in corsa al Mondiale 2026 che la vedrà impegnata - beati loro… - con Australia, Paraguay e i padroni di casa degli Stati Uniti (fra il 13 e il 25 giugno). Il centrocampista turco è senza dubbio uno degli aghi della bilancia dell’Inter. Lo ha confermato contro la Roma, al di là dell’eurogol che ha spianato la strada al successo della squadra di Chivu, lo hanno dimostrato le partite - sempre di più, nelle ultime due annate - in cui il regista non era in campo. Perché l’Inter con Calhanoglu al centro del ring è una macchina semi-perfetta nei suoi meccanismi di gioco, grazie ai movimenti del turco, abilissimo ad abbassarsi sulla linea dei difensori per impostare, schiacciarsi davanti a loro per dare la giusta copertura, accelerare o rallentare il ritmo della manovra, sventagliare da una fascia all’altra o per la capacità di verticalizzare.
Inter, rinnovo o partenza per Calhanoglu?
Quando Calhanoglu manca, mancano alcune di queste caratteristiche: alla fine Chivu ha trovato in Zielinski un’alternativa valida - a differenza di Inzaghi che non diede spazio al polacco insistendo col timido Asllani -, ma la differenza fra l’ex Milan e l’ex Napoli in quella mattonella del campo, rimane evidente. Scritto ciò, ci sono dei fattori che entrano in gioco e che il club nerazzurro, insieme a Chivu e allo stesso Calhanoglu, affiancato dal suo agente Gordon Stipic, dovranno presto mettere sul tavolo e definire. Il 20 nerazzurro, infatti, è in scadenza nel giugno 2027. Come anticipato, dalla scorsa stagione il suo fisico - superati i 30 anni - ha iniziato a manifestare i primi scricchiolii.
Cinque infortuni muscolari nel ’24-25, tre e mezzo in questa annata. Dodici mesi fa il suo rendimento era oggettivamente calato rispetto a quello eccezionale del ’23-24, tant’è che i rumors sul suo addio nell’estate 2025 furono tanti, col Galatasaray e i media turchi in fortissimo pressing. Voci che crearono anche dei fraintendimenti nello spogliatoio, con lo sfogo di Lautaro alla fine del Mondiale per club, le parole di Marotta (proprio su Calhanoglu) e la successiva pace fra capitano e regista a chiudere quel capitolo. Ma che Calhanoglu voglia chiudere la carriera in patria non è un mistero, così come tornerà forte la pressione del Galatasaray.
Calha, obiettivo double con i nerazzurri
Oggi Calhanoglu non ci pensa, è concentrato sulla corsa scudetto e il possibile double con la Coppa Italia, poi ci sarà un Mondiale che il suo Paese attende dal 2002, quando Hakan Sukur e soci arrivarono addirittura terzi. Il rebus sul suo futuro, però, andrà sciolto. Se l'Inter - e Chivu - riterranno che Calhanoglu rimanga una pedina fondamentale, al di là dei malesseri fisici, verrà proposto un rinnovo che probabilmente il giocatore prenderà in considerazione, trovandosi bene a Milano, altrimenti si passerà all'addio, essendo l'estate 2026 l'ultima buona per monetizzare (i nerazzurri vogliono almeno 15 milioni). Considerando anche che Chivu in estate lavorerà per cambiare tatticamente l'Inter, inserendo almeno un mediano fisico, dal sogno Kone al "cavallino" di ritorno Stankovic jr. Ma l'Inter, che sia 3-4-2-1, ancora 3-5-2 o addirittura 4-2-3-1, potrà fare a meno di Calhanoglu?
Il futuro di Hakan Calhanoglu sarà uno degli argomenti che infiammeranno le ultime settimane di stagione dell’Inter, probabilmente l’intero mese di giugno, almeno finché la Turchia sarà in corsa al Mondiale 2026 che la vedrà impegnata - beati loro… - con Australia, Paraguay e i padroni di casa degli Stati Uniti (fra il 13 e il 25 giugno). Il centrocampista turco è senza dubbio uno degli aghi della bilancia dell’Inter. Lo ha confermato contro la Roma, al di là dell’eurogol che ha spianato la strada al successo della squadra di Chivu, lo hanno dimostrato le partite - sempre di più, nelle ultime due annate - in cui il regista non era in campo. Perché l’Inter con Calhanoglu al centro del ring è una macchina semi-perfetta nei suoi meccanismi di gioco, grazie ai movimenti del turco, abilissimo ad abbassarsi sulla linea dei difensori per impostare, schiacciarsi davanti a loro per dare la giusta copertura, accelerare o rallentare il ritmo della manovra, sventagliare da una fascia all’altra o per la capacità di verticalizzare.
Inter, rinnovo o partenza per Calhanoglu?
Quando Calhanoglu manca, mancano alcune di queste caratteristiche: alla fine Chivu ha trovato in Zielinski un’alternativa valida - a differenza di Inzaghi che non diede spazio al polacco insistendo col timido Asllani -, ma la differenza fra l’ex Milan e l’ex Napoli in quella mattonella del campo, rimane evidente. Scritto ciò, ci sono dei fattori che entrano in gioco e che il club nerazzurro, insieme a Chivu e allo stesso Calhanoglu, affiancato dal suo agente Gordon Stipic, dovranno presto mettere sul tavolo e definire. Il 20 nerazzurro, infatti, è in scadenza nel giugno 2027. Come anticipato, dalla scorsa stagione il suo fisico - superati i 30 anni - ha iniziato a manifestare i primi scricchiolii.
Cinque infortuni muscolari nel ’24-25, tre e mezzo in questa annata. Dodici mesi fa il suo rendimento era oggettivamente calato rispetto a quello eccezionale del ’23-24, tant’è che i rumors sul suo addio nell’estate 2025 furono tanti, col Galatasaray e i media turchi in fortissimo pressing. Voci che crearono anche dei fraintendimenti nello spogliatoio, con lo sfogo di Lautaro alla fine del Mondiale per club, le parole di Marotta (proprio su Calhanoglu) e la successiva pace fra capitano e regista a chiudere quel capitolo. Ma che Calhanoglu voglia chiudere la carriera in patria non è un mistero, così come tornerà forte la pressione del Galatasaray.