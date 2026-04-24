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Luis Henrique infortunato, out col Torino: la nota ufficiale dell'Inter sui tempi di recupero

Gli esami clinici e strumentali svolti dall'esterno brasiliano ex Olympique Marsiglia hanno evidenziato un risentimento muscolare al grande adduttore della coscia destra: i dettagli
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APPIANO GENTILE (Como) - L'Inter perde Luis Henrique. L'esterno brasiliano si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano che hanno evidenziato un risentimento muscolare al grande adduttore della coscia destra. Per il tecnico Cristian Chivu, in vista della trasferta all'Olimpico Grande Torino contro i granata di Paolo Vanoli, l'indisponibilità del classe 2001 si somma a quella di Lautaro Martinez, che avrebbe fatto sapere allo staff tecnico e all'équipe medica nerazzurra di non voler forzare i tempi per timore di compromettersi il rush finale di stagione.

Quando rientra

Le condizioni di Luis Henrique, ad ogni modo, saranno oggetto di nuovi esami strumentali e, pertanto, rivalutate nei prossimi giorni: lo ha fatto sapere l'Internazionale Milano per mezzo di un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale. Il brasiliano scuola Tres Passos, ed ex di Botafogo e Olympique Marsiglia, salterà sicuramente la gara contro il Torino di domenica prossima e dovrebbe rimanere fuori per circa 10-15 giorni.

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