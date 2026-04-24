Luis Henrique infortunato, out col Torino: la nota ufficiale dell'Inter sui tempi di recupero

APPIANO GENTILE (Como) - L'Inter perde Luis Henrique. L'esterno brasiliano si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano che hanno evidenziato un risentimento muscolare al grande adduttore della coscia destra. Per il tecnico Cristian Chivu, in vista della trasferta all'Olimpico Grande Torino contro i granata di Paolo Vanoli, l'indisponibilità del classe 2001 si somma a quella di Lautaro Martinez, che avrebbe fatto sapere allo staff tecnico e all'équipe medica nerazzurra di non voler forzare i tempi per timore di compromettersi il rush finale di stagione.