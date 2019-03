Cruijff Arena esaurita in 40 minuti: bruciati i biglietti di Ajax-Juve

È durata meno di una frazione di gioco, ieri mattina, la vendita dei biglietti per la gara d'andata dei quarti di finale di Champions che si disputerà, il 10 aprile ad Amsterdam, tra l'Ajax e la Juventus: quaranta minuti, per la precisione, dalle 10 alle 10.40. E così, come facilmente prevedibile, la Johan Cruijff Arena, che ha una capienza di 54.000 posti, registrerà l’esaurito in occasione della visita dei Campioni d'Italia. Detto questo, nonostante la tentazione di pensare alla doppia sfida contro i bianconeri sia davvero forte, il tecnico Erik ten Hag ha chiesto ai suoi calciatori e al club di rimandare qualsiasi volo pindarico e le eventuali comunicazioni ufficiali sul futuro dei tanti campioncini olandesi con le valigie pronte (leggi Matthijs de Ligt) a lunedì prossimo e restare, invece, concentrati, fino ad allora, sull'imminente sfida per il titolo. E già, perché, domenica pomeriggio, i lancieri hanno l’opportunità, battendo in casa il Psv, di ridurre a soli due punti lo svantaggio dalla vetta della classifica dell’Eredivisie, occupata proprio dal club di Eindhoven. Una sorta di finale anticipata che l’Ajax è costretta a vincere se vuole continuare a sperare nel titolo. Non a caso, ten Hag ha deciso di aprire i cancelli a tutti i tifosi in occasione dell’ultimo allenamento che la sua squadra svolgerà sabato pomeriggio. Sessione che servirà anche a capire se il centrocampista Hakim Ziyech (bloccato da un infortunio al polpaccio) potrà tornare a disposizione sin dal prossimo fine settimana.

